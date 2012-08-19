Парламентские выборы в Беларуси. Стать депутатом хотят все: от сторожа и маляра до ведущих и призеров Олимпиады

Новости Беларуси. Если еще на прошлой неделе в Центриизбиркоме отмечали некую вялость нынешней избирательной кампании, то в начале этой семидневки стало понятно: она не просто набирает обороты, а переходит в режим повышенной конкуренции.

Хоть и дождь за окном, а в окружных избиркомах очень жарко. Претенденты в кандидаты на место в Парламенте, как обычно в последние дни, спешили сдать документы на регистрацию. Нынешний, трижды избранный депутат Владимир Матвеевич Зданович, в этот раз решил сойти с гонки, но хорошо помнит как это было.

Владимир Зданович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Самый ответственный этап – это сбор подписей, потому что чувствуешь пульс населения, оно доверяет или нет.

В эту избирательную кампанию собрать заветную 1000 подписей было легче: разрешили пикеты. В любом случае, уверен Владимир Матвеевич, все должно идти от души.

Владимир Зданович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Важно, чтобы человек шел на выборы осознано, именно не преследуя корыстные свои цели, а исходя из того, что он из себя представляет. Я вижу сейчас очень большой популярностью пользуется депутатский мандат. В эту кампанию очень много претендентов желают баллотироваться, но надо и населению, и самим претендентам трезво оценивать свои возможности.

Нынешний предварительный конкурс почти как в престижные вузы страны – 5 человек на депутатское место. Одних выдвинули политические партии, вторых – трудовые коллективы. Третьи в свою поддержку собирали подписи. Почти 500 претендентов. Это на 100 человек больше, чем на выборах в 2008-м. Изучив списки, мы составили портрет претендента на депутатский мандат.

Это человек средних лет. Почти 20% документов на регистрацию подали молодые люди в возрасте до 30. В целом мужская половина оказалась активнее. Среди соискателей депутатского портфеля – всего 93 представительницы прекрасного пола. Потенциальный кандидат преимущественно занимается бизнесом, руководит крупным предприятием или же находится на госслужбе. В списках и те, у кого уже есть депутатский опыт, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В целом, в графе профессия лидируют такие сферы деятельности как образование, наука, здравоохранение, культура. Значительную группу составляют промышленники, транспортники и строители. Среди потенциальных кандидатов – призер Олимпийских игр, телеведущий, театральные персоны, представители шоу-бизнеса. На ряду с медийными персонами за место в Парламенте готовы бороться диспетчер ЖРЭУ, кладовщик экспедиции колбасных изделий, слесарь, арматурщик, оператор АЗС, сторож и маляр. Почти 50 пенсионеров решили сыграть важную роль в законотворческой жизни страны. Полсотни претендентов находятся в поисках работы.

Впрочем, легитимность выдвижения, биографические сведения, декларации о доходах всех потенциальных кандидатов теперь предстоит проверить окружным избирательным комиссиям.

Для Сергей Побединского нынешняя избирательная кампания в качестве члена окружной комиссии первая. Главный врач минской поликлиники говорит, что в этом деле, как и в его профессии, надо быть предельно точным. Окончательный вердикт, как и диагноз, может сыграть решающую роль. Ведь именно здесь, после проверки всех документов, проголосуют: выдать ли претенденту удостоверение кандидата.

Сергей Побединский, член окружной избирательной комиссии по Грушевскому избирательному округу № 98 Минска:

Осознание того, что от тебя зависит в какой-то степени будущее страны придает значимость.

Каждая ведомость как через рентген: проверяют вплоть до запятой.

Сергей Побединский, член окружной избирательной комиссии по Грушевскому избирательному округу № 98 Минска:

Чтобы были указаны фамилия, имя, отчество полностью, без сокращений. Смотрим достоверность и полный указанный адрес. Если адрес указан полностью, то в дальнейшем делаем запрос в БРТИ: проживает ли отдавший свою подпись по этому адресу.

Татьяна Кравченко, председатель окружной избирательной комиссии по Грушевскому избирательному округу № 98 Минска:

Кандидат может принести хоть пять тысяч, но мы должны отобрать тысячу. Взять 20%, проверить. Если увидели недостоверные, то отдаем на экспертизу. Проверяем паспортные данные. Много паспортов не действуютв республике.

И если таких недостоверных данных больше 15% при первой проверке, проводим вторую. Если опять так получается, то отказываем в регистрации кандидату.

Чтобы проверить, действительно ли проводилось собрание по выдвижению претендента в трудовом коллективе, члены комиссии выезжают на предприятия лично и собирают информацию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Время, место, дату, количество голосующих – это уже о партиях – тоже в поле зрения проверяющих. С хирургической точностью изучают декларации о доходах. Письма с запросами направляют в налоговую и ГАИ, в агентства по недвижимости. Некоторые претенденты в кандидаты, действительно, решили указать всю подноготную семейных передвижных транспортных средств.

Но все-таки иногда в Центризбиркоме просто разводят руками.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Уже сейчас те запросы, которые поступают в Центральную комиссию, говорят о том, что документы в очень большом количестве представлены некачественные, небрежные. Неправильно заполнены декларации.

Приведу вам пример. Декларация о доходах и имуществе представляется за прошлый год. Но почему-то у нас один представил за прошлый месяц, другой соединил второе полугодие 2011 и первое полугодие 2012 годов.

Почему мы берем за прошлый год? Это единственный способ проверить налоговой инспекции. Ведь погодовой доход, а не календарный период, как понимают кандидаты. Невнимательно читали закон.

Все-таки стать кандидатом в этой избирательной кампании проще. Своего рода бонусы предусматривают изменения в избирательном законодательстве.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Если раньше за маленькую ошибку в размере 2-3 тысячи белорусских рублей можно было ставить вопрос об отказе в регистрации, то сейчас только в том случае, если ошибка в декларации превышает 20% годового дохода.

Биографические сведения теперь вообще не являются основанием для отказа в регистрации. Комиссия просто должна указать на ошибку. Именно так поступили и в этом случае.

Татьяна Кравченко, председатель окружной избирательной комиссии по Грушевскому избирательному округу № 98 Минска:

Мы смотрим. Что значит «студент»? Образование какое? Позвонили и сказали ему, чтобы он поправил. А у него, оказывается, среднее образование. Но он еще учится.

Центризбирком рекомендует окружным комиссиям зарегистрировать всех кандидатов в один день. Чтобы гонка шла на равных.

Желающих занять место в Овальном зале немало. Почти полтычи претендентов. Мотивы самые разные. Скажем, у нынешних депутатов остались незавершенные проекты. Медики и учителя, зная свою отрасль изнутри, хотят внести коррективы. А вот что побуждает идти в Парламент сторожа, диспетчера или кладовщика? Впрочем, кто выйдет на финишную прямую этой избирательной кампании станет известно уже 23 августа.