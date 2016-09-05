Новости Беларуси. Министерство иностранных дел поддержало идею создания в Минске белорусского дома. Об этом глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей заявил 5 сентября на открытии второго заседания консультативного совета по делам белорусов зарубежья.

Как отметили специалисты, такие структуры существуют во многих странах. В МИД пообещали, что сделают все возможное, чтобы реализовать эту интересную идею. Планируется, что в таком здании разместятся организации, которые занимаются развитием сотрудничества с белорусскими диаспорами и обществами дружбы. Белорусский дом также может располагать залами для проведения концертов, литературно-художественных встреч, конференций и музеем белорусского зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Слесарева, председатель Объединения белорусских общественных организаций Литвы:

Стараемся несці і нясем культуру Беларусі, расказваем вельмі шмат пра Беларусь. Справа ў тым, што, напрыклад, у нас, у Літве, у Вільне, ёсць беларуская гімназія, пра каторую, я думаю, вельмі шмат хто ведае. Нашы дзеці добра валодаюць беларускай мовай.

Александр Соснович, начальник отдела по делам национальностей и правовой работы апарат уполномоченного по делам религий и национальностей:

Актуальна именно сегодня реализация закона о белорусах зарубежья, который был принят. И в рамках этого закона поддержка наших соотечественников за рубежом, поддержка не только материальная, а моральная, может быть, даже в первую очередь, где бы Беларусь подчеркивала, что они для нас близки, где бы поддерживала их авторитет.