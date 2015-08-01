Минчанке ошибочно начислили 12 млн за электричество и отказались проводить перерасчет. Помог звонок на прямую линию чиновнику

Новости Беларуси. Суббота – день звонков. По традиции с 9 до 12 часов чиновники выходят на связь с населением и отвечают на волнующие вопросы. Правда, в период летних отпусков и дачного сезона количество телефонных обращений стало немного меньше – теперь представителям власти поступает около десятка обращений. Не обходится субботний телефонный разговор без упоминания вопросов ЖКХ. Что сегодня волнует белорусов и каков эффект от такого взаимодействия с населением?

Расходы Любови Алексеевны на электричество никогда не превышали нормы, пока этой весной женщине не выставили счет за месяц: практически пять тысяч киловатт. Такого количества вполне хватит, чтобы устроить рок-концерт или запустить у себя токарный станок.

Любовь Коява, житель Минска:

Перерасчет за февраль мне сделали вместо 390 киловатт 4607. И начислили более 12 млн рублей. Это человеческий фактор, то есть это ошибка. Я спросила, что мне дальше делать. Ответили, что платить.

Однако объяснить коммунальным службам свою непричастность к таким сумасшедшим числам оказалось не так и просто. Не убеждали и показания счетчиков. Любовь Алексеевна даже думала обратиться в суд. Но не успела – судебная повестка за неуплату пришла к ней. Помимо очевидных расходов минчанка рисковала остаться вовсе без электричества.

Любовь Коява, житель Минска:

Получили официальные письма и от директора ЖРЭО, и от Энергосбыта, что перерасчет произведен не будет. Таким образом, я попала в должники, поэтому я вынуждена была обратиться в вышестоящую организацию.

Один звонок – и «занимательная арифметика» Любови Алексеевны перешла в руки градоначальников.

Каждый звонок, а иногда телефон не смолкает, представители власти берут под личный контроль. Отсюда такой результат: 10 из 10 обращений принимаются ко вниманию.

Такой звонок – не редкость для власть имущих. Ведь в летний период самыми популярными темами для субботних диалогов стали вопросы благоустройства парков и скверов, зеленых зон. Но верхняя строчка хит-парада обращений населения все-таки у сферы жилищно-коммунального хозяйства. Правда, чиновники подчеркивают: большинство из этих вопросов гораздо быстрее и проще было бы решить самостоятельно, просто обратившись в службы жилищно-коммунального хозяйства.

Михаил Шейко, первый заместитель главы администрации Октябрьского района Минска:

Есть люди, которые, когда видят в газете, что проводится «прямая» линия, и чем больше ранг руководителя, проводящего «прямую» линию, тем быстрее, кажется им, решиться вопрос. Поэтому они, не обращаясь ни к кому, просто звонят напрямую.

Любовь Коява, житель Минска:

Когда ты обращаешься к руководителям города или к руководителям района, ты видишь, что это настолько эффективно, эта проблема решается настолько быстро, хотя первоначально она кажется неразрешимой.

Ситуация Любови Алексеевны разрешилась благополучно: проблему, которая три месяца не давала женщине покоя, в администрации устранили буквально за две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.