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Миллиардер из Индии, поклонник Эминема. Кто такой Рамасвами? Рассказываем о победителе 1-го тура дебатов в США

18 сентября 2023 07:05
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Миллиардер из Индии, поклонник Эминема. Кто такой Рамасвами? Рассказываем о победителе 1-го тура дебатов в США-1

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. «Алло, алло, на связь вышел…» – и далее следует непривычное, даже экзотичное имя, что само по себе неплохой PR-ход. Имя запоминается, хоть и с трудом повторяется. Вот пока повторяешь и запоминаешь. Рама с вами!

Надо сказать, что выпрыгнул этот Вивек Рамасвами совершенно неожиданно, как черт из табакерки. Вернее, чертик, если учесть возраст (всего 38 лет) и почти юношеское увлечение рэпом. Рэп и выходец из Индии?! Еще одно парадоксальное сочетание. Миллиардер и поклонник Эминема?! Впрочем, если включить политическую логику, то все становится понятным, ведь Рамасвами все уже называют «молодым Трампом», так почему бы не «Трампом для молодых»?

С вами Рамасвами! «Молодой Трамп» выскочил на небосвод американской политики – подробности здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов # Фотофакт

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