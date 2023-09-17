Рафаэль Ордуханян: «Пашинян даже не понимает, в какую игру он влезает»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Насколько могут далеко зайти союзники Армении сегодня в защите ее интересов и кто эти союзники?

Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук, журналист (Россия):

Да нет этих союзников. Это блеф, который продается на протяжении уже нескольких лет. Какие союзники? Кто там будет за них воевать? Франция что ли будет воевать? Англия будет воевать? Когда был геноцид армянского народа в 1915 году, все эти страны стояли в стороне и смотрели, как режут. Миллионы армян были убиты тогда. Палец о палец не ударили, кроме некоторых людей, которые возвысили свой голос. В прессе и везде обратили внимание на это. Неужели история ничему не учит? Единственным гарантом целостности Армении была всегда Россия. Всегда была Россия. И то же самое отношение, кстати, было и к Армении. Сейчас эти разговоры о том, что Россия бросила, мобилизации не было объявлено. Армения не объявила войну, Армения не признала Карабах. О какой вообще поддержке они говорили, если Армения не признает эту территорию и в эту территорию вторгается Азербайджан? Кого они хотят? В тот момент, когда они сидели на улицах Еревана и кофе пили, они хотели, чтобы русский солдат там жизнь свою, что ли, отдавал?!