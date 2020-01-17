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Микша: «Ещё больше стал ценить усилия нашей дипломатии по налаживанию контакта как со странами Запада, так и со странами Востока»

17 января 2020 09:55
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Эксперт выразил мнение в программе «В обстановке мира».

Савиных: «Конфликт с Сирией разрубает единство на всем Ближнем Востоке и делает их лёгкой добычей для глобальных игроков»

Александр  Микша, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Я не являюсь военным, историком. Я скажу как обыватель. Вспоминаю слова главы нашего государства, который, считаю, сказал правильно: «Мы не являемся глобальными игроками на мировой шахматной доске. Но у нас есть свои позиции и политические интересы». Понятно, что сегодня все эти конфликты военным путем не решишь, надо садиться за стол переговоров. И в этом смысле я ещё больше стал ценить многовекторную политику нашего государства и ещё больше стал ценить усилия нашей дипломатии по налаживанию нормального контакта как со странами Запада, так и со странами Востока.

Микша: «Ещё больше стал ценить усилия нашей дипломатии по налаживанию контакта как со странами Запада, так и со странами Востока»-1
# Государственная политика

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