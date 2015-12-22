Михал Хаброс: Польше не грозит наплыв беженцев из стран Ближнего Востока

Новости Беларуси. Польше не грозит наплыв беженцев из стран Ближнего Востока. Эта проблема, скорее, актуальна для государств Западной Европы, экономически более развитых, таких как Германия или Швеция. Об этом 22 декабря заявил временный поверенный в делах Польши в Беларуси Михал Хаброс. Исходя из этого, на белорусско-польской границе всплеска нелегальной миграции не ожидается.

Более детально чиновник остановился на вопросах двустороннего сотрудничества. В частности, налаживания межрегионального взаимодействия и привлечения в нашу страну польских инвестиций. Бизнес-диалог стороны намерены развивать в первую очередь за счет совместных проектов в IT-сфере и сельском хозяйстве.

Михал Хаброс, временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь:

Межрегиональное сотрудничество имеет очень крупный потенциал. Знаем, что есть стремление со стороны местных властей Витебской области активизировать сотрудничество. Самой перспективной отраслью нашего сотрудничества там является молочный сектор. Первые переговоры мы уже и в Витебске, и в Польше провели. Надеемся, что успешно.

В поле зрения и визовые вопросы.

Уже в 2016 году в 8 городах Беларуси откроются польские визовые центры. Планируется, что консульские услуги будут стоить около 15 евро.

В целом Польша заинтересована в упрощении визового режима для белорусских граждан. Эта тема активно обсуждается в Брюсселе. Но пока конкретных результатов переговоры не принесли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.