Сергей Лавров: украинцы сейчас пытаются использовать граждан как живой щит

За последние семь дней более 2 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликта на Украине. Еще тысячи остаются в западне, окруженные националистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь призывает украинскую сторону дать людям возможность спокойно уехать из страны. Решение этого вопроса могут взять на себя международные организации. В любом случае гражданское население не должно становиться заложниками военных конфликтов.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Вопрос о том, как дальше жить Украине и кого выбирать для того, чтобы этой страной руководить, должен решать сам украинский народ. Вернее, все народы, живущие на многонациональной Украине. Много есть информации о том, какие провокации готовятся. В том числе и в Мариуполе, и на других территориях, где украинцы сейчас пытаются использовать граждан как живой щит.

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