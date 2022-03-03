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Сергей Лавров: украинцы сейчас пытаются использовать граждан как живой щит

03 марта 2022 22:07
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За последние семь дней более 2 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликта на Украине. Еще тысячи остаются в западне, окруженные националистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь призывает украинскую сторону дать людям возможность спокойно уехать из страны. Решение этого вопроса могут взять на себя международные организации. В любом случае гражданское население не должно становиться заложниками военных конфликтов.  

Сергей Лавров: украинцы сейчас пытаются использовать граждан как живой щит-1

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:  
Вопрос о том, как дальше жить Украине и кого выбирать для того, чтобы этой страной руководить, должен решать сам украинский народ. Вернее, все народы, живущие на многонациональной Украине. Много есть информации о том, какие провокации готовятся. В том числе и в Мариуполе, и на других территориях, где украинцы сейчас пытаются использовать граждан как живой щит.  

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# Международная политика # Сергей Лавров # Сергей Шуманский # Фотофакт

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