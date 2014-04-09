Михаил Мясникович вручил медали «Франциска Скорины» и «За трудовые заслуги» заслуженным людям страны, в том числе главврачу Минской станции скорой помощи

Новости Беларуси. По заслугам и честь. Премьер-министр Михаил Мясникович по поручению Президента Беларуси вручил 9 апреля государственные награды заслуженным людям страны. В почетном списке 59 человек: учителя, врачи, инженеры, рабочие. Все они получили медали «Франциска Скорины» и «За трудовые заслуги».

Александр Евгеньевич и сегодня держит руку на пульсе. Рабочего процесса. У главврача Минской станции скорой помощи день расписан поминутно. Хотя в перерывах успевает принимать звонки с поздравлениями. Повод – более чем уважительный: из рук премьера получил медаль. За трудовые заслуги.

Александр Жинко, главный врач Минской городской станции скорой медицинской помощи:

Это не только индивидуальная награда, это награда и коллектива. А оценка труда вышестоящим руководством, правительства и президента.

Александр Евгеньевич работает на станции с 1991. Начинал простым фельдшером. В должности руководящей – три года. За это время главный столичный медцентр по координации работы выездных врачей преобразился. Прежде всего, в техническом плане. Вот эти реанимобили появились здесь совсем недавно.

Александр Жинко:

Все эти автомобили приобретены за последние три года. Вот этот автомобиль приобретали на деньги республиканского субботника (это было порядка 25 млрд).

Ну а в творческой мастерской этого человека медаль – еще одно произведение искусства. Одно из самых ценных. Владимир Васюк в живописи – 40 лет. Картины художника есть практически во всех белорусских музеях. А некоторые украшают и штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Эта награда в творческой биографии опытного графика – новая страница.

Владимир Васюк, художник:

Во-первых, радость, что страна оценила мой скромный труд. Я с гордостью буду каждый день смотреть на эту медаль.

Награды из рук премьер-министра 9 апреля получили еще 57 человек: учителя, врачи, инженеры, рабочие. Особое внимание — представителям сферы лесного хозяйства. Михаил Мясникович после поздравлений отметил: в этой сфере предстоит много работы.

Василий Стельмах, директор государственного лесохозяйственного учреждения «Брестский лесхоз»:

Эта награда стимулирует к тому, чтобы еще лучше трудиться. Мы, труженики лесной отросли, постараемся достойно выполнить поставленные перед нами задачи.

Наградили 9 апреля и творческую элиту страны. Художников, музыкантов, профессоров различных белорусских ВУЗов отметили за многолетний плодотворный труд, и высокое профессиональное мастерство. Много среди награжденцев было и таможенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лариса Островерхова, заместитель начальника Минской региональной таможни:

Мне очень приятно, что мой 22-летний труд в области таможенного дела не остался незамеченным. Данная награда обязывает и к дальнейшим свершениям. Учитывая предстоящий чемпионат мира, перед таможенными органами стоят новые задачи, с которыми, полагаю, мы справимся.