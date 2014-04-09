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8 апреля военные учения прошли сразу на трех полигонах Беларуси

09 апреля 2014 08:07
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Новости Беларуси. Белорусские ракетчики и артиллеристы 8 апреля отработали слаженность действий. Учения прошли сразу на трех полигонах: Брестском, Осиповичском и Обуз-Лесновском.

В контрольных занятиях принимали участие дивизионы ракетного комплекса «Точка», реактивные системы залпового огня, гаубицы, а также противотанковые батареи. Военные отработали слаженность действий в различных боевых ситуациях.

К слову, подобные занятия проходят каждые полгода, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

# Военные учения

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