Ситуация в Украине будет урегулирована в течение 48 часов

Новости Украины. На юго-востоке Украины не прекращаются массовые митинги за федерализацию страны. Назначенный Радой Глава министерства внутренних дел Арсен Аваков уже заявил, что ситуация будет урегулирована в течение 48 часов либо политическим путём, либо силовым способом.

В ряде украинских СМИ сообщается о введении в Луганск БТРов. Военная техника, по данным журналистов, пришла из Днепропетровска. На данный момент между протестующими и представителями местной власти ведутся переговоры об освобождении захваченного ранее активистами здания службы безопасности. Удерживают вторые сутки областную администрацию и митингующие в Донецке. Как и в других юго-восточных регионах страны, люди требуют проведения референдума о статусе своего региона.

Напряжённая ситуация в стране уже негативно отразилась на экономике. Курс украинской национальной валюты упал до исторического минимума. Всего за несколько месяцев гривна подешевела почти в 1,5 раза. Как говорят экономисты, это явный сигнал, что доверие к валюте Украины падает и как к платежному средству, и как к инструменту сбережения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.