Сколько просуществует Донецкая народная республика?

Новости Украины. В Киеве активисты «Правого сектора» осадили Верховный суд Украины. У здания собрались более ста человек, которые требуют немедленной люстрации судей - своего рода проверки на профессиональное соответствие. Митингующие возвели вокруг здания ограждение. Кроме того, участники протеста, скорее всего, проникли внутрь. Журналистов туда не пускают. Через некоторое время к представителям СМИ вышел вице-спикер Верховной рады Роман Кошулинский, который сообщил, что съезда судей не будет.

Продолжает накаляться ситуация и на востоке Украины. В Луганске недовольные новым правительством продолжают удерживать здание Службы Безопасности Украины и Нацбанка. Митингующие требуют освобождения из-под стражи своих единомышленников. Личный состав луганской милиции приведён в состояние боевой готовности. Все подъезды к городу перекрыты.

До сих пор неспокойно и в Донецке. Там продолжаются выступления противников нового правительства. На данный момент участники протеста разместились в здании администрации и управлении Службы безопасности Украины. Митингующие выступают за федерализацию Украины. Активисты уже объявили о создании Донецкой народной республики и назначили проведение референдума на 11 мая.

В Харькове перед зданием областной администрации митингующие строят баррикады из покрышек и готовятся к обороне. Демонстранты требуют проведения референдума по вопросу дальнейшей судьбы области. Стоит отметить, что несколько часов назад у госучреждения произошла драка между сторонниками антимайдана и теми, кто выступают за евроинтеграцию.

Назначенный Верховной радой исполняющим обязанности президента Александр Турчинов сообщил о создании антикризисного штаба и антитеррористических мероприятиях против тех, кто взял в руки оружие. Обеспокоенность из-за событий на востоке Украины высказал Евросоюз. Пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Котиянчич сообщила, что они внимательно следят за развитием событий. Похожее заявление прозвучало и от правительства Германии.

На белорусско-польской границе растут очереди из грузовиков. На данный момент в пунктах пропуска Брузги и Берестовица, въезда в Беларусь ожидают несколько сотен большегрузов. Многие связывают увеличение транспортного потока с событиями в Украине. Европейские перевозчики боятся везти грузы через неспокойную страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлено 09.04.2014 в 10.30

На юго-востоке Украины не прекращаются массовые митинги за федерализацию Украины. В Донецке здание областной администрации уже вторые сутки удерживают митингующие. Как и в других юго-восточных регионах страны, люди требуют проведения референдума о статусе своего региона.

Неспокойно и в Луганске. Представителям местной власти все же удалось установить диалог с протестующими. В ходе переговоров около полусотни участников акции протестов покинули захваченное здание службы безопасности.

Тем временем накаляется обстановка на западе Украины. Накануне во Львове активисты «Правого сектора» и группировки «Афганская сотня» взяли штурмом областную прокуратуру. Радикалам не понравился прокурор области, которого назначило новое правительство. В итоге около 50 человек ворвались в здание региональной прокуратуры, чтобы лично потребовать его отставки.