Михаил Мясникович: В преддверии избирательной кампании необходимо эффективнее работать членам Совета Республики, депутатам местных советов

Новости Беларуси. В преддверии избирательной кампании членам Совета Республики, местным советам и депутатам необходимо работать эффективнее. Об этом заявил спикер верхней палаты Парламента сегодня, 30 июня, во время заключительного заседания весенней сессии. Прежде чем уйти на каникулы, сенаторам предстояла насыщенная работа. Ратифицировано и одобрено свыше двух десятком законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предстоящее политическое событие нынешнего года – своеобразный экзамен и для законодательной власти. На заключительном заседаний весенней сессии сенаторам еще раз напомнили быть более активными в решении проблем организаций и населения.



Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Впереди у нас важное политическое событие - выборы президента Республики Беларусь. В преддверии избирательной кампании необходимо эффективнее работать членам Совета Республики, депутатам местных советов. Не ждать поручений, а быть активными в решении проблем простых людей и организаций. Встречи с людьми, активом, руководителями всех уровней должны проходить открыто и честно. Тогда население с еще большей активностью поддержит проводимый в стране социально-политический и экономический курс.

Сенаторы сегодня одобрили обсуждаемый в обществе законопроект «О борьбе с коррупцией». Поступило более 300 дельных предложений. Многие из них учли в документе. К примеру, запрет на повторный прием на госслужбу тех, кого уволили по дискредитирующим обстоятельствам. Совершенствуется порядок декларирования доходов и имущества.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Гражданско-правовой механизм изъятия нелегального имущества, будем так говорить, которое не обосновывается конкретными доходами должностного лица, - это самая главная новация, цель его введения в закон. Все новации, предложения, которые предлагались общественностью, организациями, практически все учтены.

Сегодня же на заседании сенаторы одобрили ратификацию протокола о взаимодействии государств-членов ОДКБ по противодействию преступной деятельности в информационной сфере. Это позволит более эффективно противостоять любым вызовам киберпреступности, в том числе в национальном сегменте сети Интернет.

Последнее заседание в этом законотворческом сезоне оказалось весьма насыщенным. Для рассмотрения в верхней палате Парламента сегодня 25 вопросов. Все они, так или иначе, касаются практически всех сфер деятельности – от экономики до большой политики.