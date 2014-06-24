Александр Лукашенко заявил, что повышение пенсионного возраста пока не планируется

Новости Беларуси. После посещения предприятий в Борисове Президент пообщался с сотрудниками. На двух заводах оборонного комплекса работает более тысячи человек. В разговоре затронули тему повышения пенсионного возраста, развития дорожной сети в районе. Волнуют людей и события в соседней Украине.

Наталья Бреус, СТВ:

Вот именно здесь делают «апгрейд» военной техники. Ее модернизируют, ремонтируют, занимаются усовершенствованием. Президент сегодня посетил 2 завода. В Борисове их 4 десятка. Это крупный промышленный центр столичного региона. Здесь живут почти 150 тысяч человек, которые делают свой вклад в экономику страны.

Борисовчане, работающие на предприятиях военпрома собрались на встречу с президентом прямо в цеху. На двух заводах работает всего около 1200 человек. Периоды в истории предприятий были разные, но сегодня вышли на стабильный доход. Многие государства в мире пришли к мысли, что новое вооружение — хорошо, но дорого. Гораздо проще дать вторую жизнь технике.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Какой смысл закупать в несколько раз дороже технику, если эту можно привести в порядок, начинив ее современным оборудованием и современными комплектующими, комплексами. Она не будет уступать новым образцам, поэтому многие обратились к тому, чтобы отремонтировать, восстановить и модернизировать имеющуюся у них военную технику. Поменялись немножко времена, мозги у людей начали работать. Не только у нас, но и во всем мире. У вас появилась перспектива не на один год или полгода, а уже на годы. Это хорошо, это главное. Для вас хорошо то, что вы имеете стабильную работу и надежду на завтрашний день, а может, и для детей. Потому что я всегда говорю, что ваши дети никому нигде не нужны, их надо приземлять здесь, чтобы после вас они могли придти в эти цеха и работать. Хорошо это и для государства, кроме того, что люди заняты, вы создаете хороший товар, хороший продукт, нужный для нашей страны и для наших Вооруженных Сил.

Пищу для размышлений в последнее время дают сюжеты из Украины. В соседней стране непростая ситуация. Многие люди остаются без работы, кто-то просто покидает страну, опасаясь за здоровье и безопасность своих семей. У многих белорусов родственники в Украине, потому логичный вопрос к президенту — а готовы ли у нас принять таких переселенцев?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Такие люди есть. Желающих очень много. Мы сразу же поручили посольству составлять такие списки, концентрировать подобные списки в посольстве, чтобы мы не хаотично, как это, порой, происходит в России. Мы готовы принимать таких людей организованно. Вы же понимаете, нам рабочие руки нужны. У нас сегодня дефицит рабочей силы по стране. Мы готовы их размещать в разных частях нашей страны и дать им крышу над головой и место работы.

Общаясь с людьми, президент замечает, что одна и главных его обязанностей как главы государства — сохранить мир, стабильность и безопасность в стране. На это работают, по сути, и сотрудники этих предприятий оборонного комплекса. Беларусь выступает за миролюбивую политику. Но именно эти люди как никто знают: хочешь мира, готовься к войне.

Работник завода:

Для нас всех важно, особенно в свете последних событий в мире и у наших соседей, чтобы в наших семьях, домах, на улицах наших городов и поселков царили мир и спокойствие.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Когда у меня спрашивают: что самое главное вы можете поставить в заслугу? Я не говорю о заслугах себе, но я очень рад, когда молодая мама выходит с коляской вечером на улицу и не боится идти по улице с ребенком. Когда мать не боится отпустить подростка на улицу, детей в школу, чтобы они шли. Это уже в нашем мире величайшее достояние. Это самое главное. Все эти железяки — второстепенное. Конечно, я понимаю, особенно в Борисове, это важно. Всяких людей хватает, но мы железно относимся к подобным правонарушениям. Пощады никому не будет: ни жуликам, ни ворюгам, ни тем, кто мешает нам жить. Поэтому давайте вместе хранить эту стабильность. Все, что от меня зависит, я сделаю все для этого. Вы видите, что я не просто стараюсь, я это делаю вместе с мужиками, которые стоят у меня за спиной. Для того и мужики в государстве, чтобы защитить наши семьи, детей, жен и матерей.

Одна из тем, которая волнует людей — не планируется ли изменение пенсионного возраста. Пока в Беларуси не идут по пути его повышения. Александр Лукашенко говорит: это не просто, но пока возможно.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Наверное, мы одни остались, где 55-60 лет пенсионный возраст. Россия уже прорабатывает этот вопрос. Нам Россия неровня, они богатые люди, у них рождаемость, особенно на Кавказе, в Азиатской части, огромная. У нас женщины рожать не хотят. Если в каждой семье будет трое деток, мы решим все проблемы. Если раньше на 3 или 4 работающих было 2 пенсионера, то сейчас все перевернулось. То есть работающие люди не успевают зарабатывать пенсию для тех, кто ушел на пенсию. Поэтому мы вынуждены держать и невысокую пенсию.

Люди не хотят повышения пенсионного возраста. Я не могу сегодня идти поперек воли людей. Если, конечно, ситуация усложнится и я, как экономист, буду видеть, что это для страны плохо, тогда я прямо вам скажу: или в два, или в три приема, но давайте на 5 лет пенсии оттягивать. Но пока мы такой вопрос перед собой не ставим и такую проблему таким образом решать не собираемся. Пока терпим.

Общение получилось теплым. Президент часто шутил. Было заметно, что людям по душе такой откровенный разговор с главой государства. Уже на прощание Александру Лукашенко на память о заводах подарили модель танка и мини-экземпляр ракетной установки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.