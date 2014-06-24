Александр Лукашенко: Главная задача сегодня – получить новое современное оружие для нашей обороны и для реализации на экспорт

Новости Беларуси. В Беларуси нужно создать белорусский зенитно-ракетный комплекс не хуже С-300. Об этом заявил глава государства во время посещения борисовских предприятий оборонного сектора.

Президент 24 июня посетил два завода. Один из них – по ремонту радиоэлектронного вооружения. Здесь осуществляется сервисное обслуживание и, главное, модернизация существующих образцов военной техники.

За последние 20 лет предприятием налажен ремонт более 40 наименований сложного вооружения. А это фактически полностью покрывает потребности Вооруженных Сил нашей страны.

По словам президента, главная задача сегодня – получить новое современное оружие для нашей обороны и для реализации на экспорт.

Главной темой обсуждения белорусский военный комплекс становился не раз. Отрасль стратегическая. О том, что для «оборонки» наступает новый этап Президент говорил еще в апреле, посещая авиаремонтный завод в Барановичах. Акцент — на модернизации и оснащении белорусской армии. Тем не менее просто совершенствовать технику мало. Нужно браться за выпуск собственных экземпляров. К разговору вернулись 24 июня в Борисове. Вниманию Главы государства завод по ремонту радиоэлектронного вооружения. Когда-то здесь начинали с зенитной артиллерии, с годами вооружение войск ПВО совершенствовалось, росли и возможности предприятия.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Борисовский завод по ремонту радиоэлектронного вооружения —один из ведущих в сфере ремонта военной техники. На рынке работает уже более 60 лет. Его называют одним из самых надёжных на постсоветском пространстве. За последние время здесь освоено более 40 наименований сложного и особо сложной техники. А это фактически полностью покрывает потребности вооруженных сил нашей страны.

Пушечно-ракетные комплексы, пусковые установки, контрольно-испытательные станции, подвижные радиовысотомеры — спектр модернизируемой техники довольно широкий. Президенту демонстрируют одну из заводских новинок — проект «алебарда», или модернизированный зенитно-ракетный комплекс. В перспективе он не должен уступать С-300.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

На этой базе ты должен создать свой комплекс, и он должен быть не хуже С-300. Поэтому вы думайте, какая у него будет ракета, такая, меленькая. Мне безразлично. Главное, чтобы эта ракета была эффективной, чтобы она поражала любую цель. Не сидеть и ждать, что когда-то что-то придет. Все заводы начинали когда-то с ремонта. На колене, с молотка ремонтировали. Потом модернизацией занимались ремонтируемого оборудования. А потом выходили на новые образцы, собственные. Подумайте, какой здесь должен быть образец, и мне доложите. Здесь должен быть, кроме всего того, что вы делаете, это от вас никуда не уйдет (этот ремонт, модернизация), но ваша задача – получить здесь новое оружие. Новое, современное оружие для нашей обороны и для реализации на экспорт. То самое, что я задачу ставил в Барановичах авиаторам. То самое мы должны здесь сделать, но по зенитно-ракетным комплексам. Придумывайте, что это за комплексы будут, ставьте задачи другим предприятиям, электронщикам, оптика. И ударные комплексы. Вооружение надо создавать для них: пушки, ракеты и так далее.

О востребованности в современном мире услуг по ремонту и модернизации различного вооружения речь шла и во время посещения 140 ремонтного завода.

Он единственный в Беларуси, где осуществляют капитальный ремонт и модернизацию бронетанковой техники и дизельных двигателей к ней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Быть успешными в сфере модернизации помогает уникальное технологическое оборудование. Только в прошлом году было приобретено более 40 единиц. «Новинки» позволили повысить производительности труда на 20%, на 30 снизился расход материалов. Сегодня стоять на месте нельзя, отмечает это и Глава государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Та документация по ремонту и модернизации подобной техники должна тоже совершенствоваться. Что-то новое надо привносить, чтобы заинтересовать тысячу этих комплексов ремонтировать у нас. Чтобы качество было нормальным.

Сейчас завод сотрудничает с Военной академией, Академией наук, Министерством обороны. Спрос есть и среди иностранных заказчиков. И это не удивительно. Постоянно улучшается качество. Кстати, во многом благодаря тому, что специалистов начали готовить сами, отмечает директор завода. Свои достижения есть у ещё одного Борисовского предприятия оборонного сектора — 140 ремонтного завода. Здесь работают специалисты, которые с танками на «ты». Например, этот уникальный экземпляр, самоходную артиллерийскую установку 1944 года, готовят к предстоящему июльскому параду.

Юрий Кирейченко, начальник производственно-диспетчерского отдела ОАО «140 ремонтный завод»:

Эта машина была создана в 1944 году для истребления немецких танков типа тигров и пантер, тяжелых танков, которые имели мощное вооружение. Эта машина внесла немалый вклад в ход победы.

Завод специализируется на ремонте и модернизации всей линейки бронетанковой техники. Вот в таком БТРе, например, меняют двигатель. Это сделает машину экономичнее и маневреннее.

Александр Чуряков, директор ОАО «140 ремонтный завод»:

Капитальный ремонт — продление машины на 80% ресурса от нового. Модернизация повышает живучесть, боеспособность.

О том, каких результатов смогли достигнуть на предприятии за последние несколько лет рассказывают Главе государства. Производство сложное, но востребованное.

Александр Лукашенко осмотрел представленные образцы. Ремонт хорошо, но нужно двигаться дальше. Здесь рассказали, что готовы наладить производство многоцелевого автомобиля. Такой перевозит 12 человек и может оснащаться самыми разными модулями.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нам мобильная техника важнее, чем танки, самолеты и прочее. Мы не будем вести такую войну, которую ведет Россия, Америка и так далее. У нас, если вдруг, у нас другая война — нам нужны эти мобильные многоцелевые машины, чтобы мы могли в любое время поехать куда надо и нанести непоправимый ущерб тому, кто сюда полезет. Надо ускориться. Нам эти машины важнее любой бронетехники.

Сергей Гурулев, председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:

В этом году открываем предприятия по производству гранатометов.

В основе этого образца армейский внедорожник «Тигр». После модернизации, а также установки специальной аппаратуры или оптических приборов, получается белорусский «Лис». Такая «хитрая» машина может быть использована для разведывательных или спецопераций. Планируется, что локализация при производстве соответствующей техники будет достигать 80%.

Президент положительно оценил тот факт, что кроме нужд оборонного сектора предприятие также выполняет работы для сферы народного хозяйства. По словам президента, сегодня нужно делать ставку на мобильную армию с эффективным вооружением.

Александр Лукашенко:

Я жду от тебя собственных машин. Вот, хорошо – это мобильная машина. Это хорошо. То самое и по бронетехнике. Самое необходимое. Я от тебя не требую, чтобы ты сделал белорусский танк. Нам Жадобин, министр обороны, танкист, танков предостаточно. Их надо привести в порядок, модернизировать по белорусскому варианту, в полтора раза улучшив его возможности, – и нам достаточно этих танков.

Точно так я его тут долбаю по самолетам, но он прав. Что такое сегодня самолет? Поднялся – сбили. В нужном количестве у нас будут танки, будут самолеты. Но нам нужна мобильная армия. Мы сделали на это ставку. Поэтому ее надо оснастить мобильными машинами с эффективным вооружением. Поэтому ты мне доложишь, что они сделают белорусское, кроме вот этой машины. Это, считай, за скобками. Это хорошая машина, вы ее уже сделали. Какая будет броневая машина. Хотя бы одну машину, которую вы здесь сделаете. Пускай не завтра, я не требую от вас завтра. Но надо создать. Опыт у нас хороший, у нас кадры толковые, дисциплинированные, они много могут сделать. Давайте поддержим людей. Пускай они сделают эту машину. Но чтобы на нее был бешенный спрос и за пределами.

Помимо военных, у завода есть и гражданские проекты. Здесь занимаются ремонтом железнодорожной техники и дизельных двигателей. Изготавливают комплектующие для БТРов. Или вот экспериментальный образец — снегоболотоход. Уже проданы несколько таких машин. Пегасу (так назвали технику) не страшны ни заснеженная, ни болотистая местности. Глава государства также осмотрел цеха завода, где идет технический процесс — ремонт и модернизация военных машин.