Конфликт в Украине: достигнута договоренность о прекращении огня до 27 июня

Новости Украины. Украинский мирный план обсуждают не только в самой Украине, но и далеко за ее пределами. Совет Безопасности ООН соберется на заседание по ситуации в этой стране. Ранее стало известно, что генеральный секретарь ООН поддержал план по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот же вопрос по телефону обсудили президенты России и США. Владимир Путин подчеркнул, что для нормализации ситуации важно провести прямые переговоры между противоборствующими сторонами.

Накануне поздно вечером завершилась встреча представителей официального Киева и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Итогом долгожданных переговоров стала договоренность о прекращении огня с обеих сторон до 27 июня.

Местом следующий встречи политиков, скорее всего, станет Славянск, который находится в центре боевых действий.

Местные СМИ сообщают, что ночью шли бои в Луганской области. В результате перестрелки есть пострадавшие. Их точное количество пока не сообщается.