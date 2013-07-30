Михаил Мясникович обратил внимание министерства архитектуры и строительства на неудовлетворительную работу заказчиков

Новости Беларуси. Концепция новой строительной политики разрабатывается в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве архитектуры и строительства. Документ призван повысить эффективность работы всего стройкомплекса.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Сегодня большая половина проблем в строительной отрасли связана с неудовлетворительной работой заказчиков. Включаются объекты в план подрядных работ совершенно неготовые. Без проектно-сметной документации, с недостаточным или частичным финансированием. В результате мы имеем неудовлетворение заказчиком и имеем претензии со стороны населения.

Так, в стране намечается планомерный переход на рыночное ценообразование при возведении бюджетных объектов. Усовершенствуется и система допуска на рынок строительных, инженерных и архитектурных услуг. Это позволит защитить его от недобросовестных участников.

Количество квадратных метров для нуждающихся увеличится, а цена станет доступнее. Сейчас концепция проходит согласование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Ничкасов, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Республиканский трест и его филиал в Могилеве. Эти организации сегодня способны строить уникальные объекты, в том числе за рубежом. Мы вносим предложение о создании холдинга «Бел-Монтаж-Спецстрой». Сами организации пришли к выводу о том, что им надо укрупняться. Нужны гарантии, которые можно только представить, имея комплекс. Мы насчитываем в составе этих организаций 12 тысяч человек.