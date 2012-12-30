Михаил Мясникович: Многие граждане активно скупали валюту. Они очень много потеряли

Новости Беларуси. Республиканский бюджет Беларуси в 2012 году исполнен с профицитом, все плановые финансовые назначения - выполнены. Об этом заявил сегодня премьер-министр, посещая Барановичское хлопчатобумажное объединение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как отметил Михаил Мясникович, уходящий год был достаточно напряженным. Однако, несмотря на это, удалось достичь хороших показателей. Так, прибыль в экономике выросла практически вдвое. Речь шла и о ситуации на валютном рынке страны.

Михаил Мясникович, премьер-министр Беларуси:

Стабилизация обеспечена на валютном рынке, валюты достаточно. И я очень сожалею, что многие граждане не послушались Правительство и очень активно скупали валюту, вместо того, чтобы свои кровные белорусские рубли разместить на депозитах и получить соответствующий доход. Те, кто увлекся этой долларизацией, очень много потеряли.

2012 год, конечно, не обещает быть простым, он будет достаточно серьезным годом, годом экономического роста - для этого есть все предпосылки. Мы неплохо сработали по экспорту в текущем году - 52 миллиарда долларов валютная выручка. По товарам и услугам за год такого еще никогда не было. И вот это вместе с той прибылью предприятий, которая формируется, плюс кредитные ресурсы будет обеспечивать достаточно стабильное развитие экономики в 2013 году.