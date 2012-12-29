Богачи пролоббировали отмену налога на богатство во Франции

Новости Франции. Во Франции отменили скандальный налог на богатство. Конституционный суд счел предложение президента Франсуа Олланда о введении 75% пошлины на доход свыше миллиона евро в год противоречащим основному закону страны.

Данная непопулярная мера была призвана снизить бюджетный дефицит. Однако вместо этого документ спровоцировал грандиозный скандал и настоящий «исход» состоятельных людей из Франции. В числе «налоговых беглецов» оказался и знаменитый актёр Жерар Депардье. Он даже заявил о намерении сдать французский паспорт и подал запрос на получение подданства Бельгии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.