У «Гомсельмаша», «Витязя», МТЗ, МАЗа и «Беллегпрома» - новые руководители

Новости Беларуси. 28 декабря президент Беларуси рассмотрел кадровые вопросы. Александр Лукашенко дал согласие на назначение генеральных директоров предприятий «Гомсельмаш», «Витязь», МТЗ и МАЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минским тракторным заводом будет руководить Владимир Волчок. А Минским автомобильным - Виктор Основский.

Гендиректором производственного объединения «Гомсельмаш» стал Александр Камко.

«Витязь» возглавил Сергей Гунько.

Президент дал согласие на назначение Михаила Сучкова председателем «Беллегпрома».

Александр Огородников стал заместителем министра промышленности.

Евгений Рогачев назначен первым заместителем министра транспорта и коммуникаций.

Тема модернизации отечественной промышленности остается в центре внимания главы государства. Задач предстоит решить немало, на чём и сделал акцент Александр Лукашенко перед новыми руководителями.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Время сегодня серьезное и, может быть, для машиностроения не лучшее время, и для ваших предприятий, которыми вы будете руководить в том числе. Но вы должны знать, что это предприятия, которые находятся в зоне особого внимания нашего государства. Мы их всегда поддерживали и будем поддерживать, равно как и требовать с трудовых коллективов и особенно с руководителей предприятий полной самоотдачи и серьезной положительной динамики в работе этих предприятий. В ближайшее время, по крайней мере в первом полугодии, а может и в первом квартале, я обязательно побуду на всех предприятиях. Сразу же приведите в порядок предприятия. Все, что внутри забора и в ста метрах вокруг, это ваша территория. Там должен быть идеальный порядок.

Второе - планы модернизаций, особенно ваших предприятий, должны быть самые четкие и определенные. Модернизация идет на всех предприятиях - начиная от «Витязя», заканчивая Беллегпромовским концерном. Но это главный приоритет вашей работы. Без этого мы просто не выживем.

Президент также дал согласие на назначение новых руководителей местных исполнительных органов. В Гомельской области первым заместителем председателя облисполкома стал Виктор Банчук, заместителем - Виктор Тризна.

Андрей Доморацкий занял должность зампреда минского горисполкома.

Председателем Могилевского областного суда назначен Игорь Прошко.

Единственная представительница прекрасного пола среди новых руководителей — Светлана Лебедева. Она возглавит Белорусский торгово-экономический университет потребкооперации.

Коснулись кадровые назначения и Госконтроля. Новые председатели комитетов в Минской, Гродненской и Брестской областях. А зампредом этого государственного ведомства стал Виталий Дерех.

Виталий Дерех, заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Глава государства повторил основные задачи, которые стоят перед Комитетом государственной контроля. Это контроль за собственностью и за бюджетом. Эти задачи определены законом и мы сегодня должны их выполнять с новой силой и новой отдачей.

29 декабря нового генерального директора, Виктора Основского, представили на Минском автомобильном заводе. У завода в настоящее время неплохие финансовые показатели, большой интеллектуальный и производственный потенциал. Однако предприятию приходится работать в условиях жесткой конкуренции на рынках как ближнего, так и дальнего зарубежья. В правительстве считают, что с назначением нового руководителя объединение улучшит показатели. Именно вопросам развития экспорта МАЗ и должен уделять большое внимание, сообщили в программе .

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы с вами производим товары, которых в мире перепроизводство. И, говоря экономическим языком, предложение превышает спрос. Для этого продукция должна быть конкурентоспособной. А в первую очередь, если говорить с позиции экономической теории, там есть 9 показателей конкурентоспособности, но три из них главные: цена, качество и стоимость.

Нового руководителя сегодня представили на Минском тракторном заводе. МТЗ сегодня - это бренд тракторостроения. В первоочередных задачах - грамотное выстраивание экспортной политики. И, по словам премьер-министра Михаила Мясниковича, который представлял коллективу завода нового руководителя, заботиться нужно сразу о трёх составляющих конкурентоспособности: качестве, цене и сервисе, сообщили в программе .

Владимир Волчок, генеральный директор ПО «Минский тракторный завод»:

Экспорт – это стратегическая задача не только для предприятий, таких крупных гигантов, как МТЗ, МАЗ, БелАЗ. Это, собственно, задача, которая стоит перед каждым предприятием республики. На сегодняшний день в целях реализации задача увеличения экспорта, объема поставок. Будут применяться наиболее экономически целесообразные методы, которые характерны для каждого отдельно взятого региона.