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МИД: Не внешние оценки, а воля народа определяет легитимность избранных депутатов

22 февраля 2018 11:35
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Новости Беларуси. Так в белорусском МИДе прокомментировали заявление Европейской службы внешних действий, касающееся выборов в местные Советы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В нашем внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что избирательная кампания прошла в строгом соответствии с национальным законодательством. К тому же за ней по приглашению Беларуси могли наблюдать представители дипломатического корпуса, в том числе из стран Евросоюза.  

МИД: Не внешние оценки, а воля народа определяет легитимность избранных депутатов-1

  

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:  
Выработка избирательного законодательства и процедур, включая определение их темпов, – это суверенное право Беларуси. Вместе с тем мы остаемся привержены нашему конструктивному диалогу с БДИПЧ ОБСЕ и другими международными партнерами по избирательной проблематике.  

К слову, уже 23 февраля состоится заседание Центризбиркома, на котором подведут окончательные итоги выборов. Напоминаем, в местные Советы двадцать восьмого созыва 18 февраля избирались 18 тысяч 110 депутатов.  

# Фотофакт # Международная политика # Выборы депутатов в местные Советы # Дмитрий Мирончи

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