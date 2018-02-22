МИД: Не внешние оценки, а воля народа определяет легитимность избранных депутатов

В нашем внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что избирательная кампания прошла в строгом соответствии с национальным законодательством. К тому же за ней по приглашению Беларуси могли наблюдать представители дипломатического корпуса, в том числе из стран Евросоюза.

Новости Беларуси. Так в белорусском МИДе прокомментировали заявление Европейской службы внешних действий, касающееся выборов в местные Советы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Выработка избирательного законодательства и процедур, включая определение их темпов, – это суверенное право Беларуси. Вместе с тем мы остаемся привержены нашему конструктивному диалогу с БДИПЧ ОБСЕ и другими международными партнерами по избирательной проблематике.

К слову, уже 23 февраля состоится заседание Центризбиркома, на котором подведут окончательные итоги выборов. Напоминаем, в местные Советы двадцать восьмого созыва 18 февраля избирались 18 тысяч 110 депутатов.