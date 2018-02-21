Лукашенко: «Дай человеку работу – он никогда не возьмет винтовку в руки»

21 февраля на встрече с первым заместителем генерального секретаря арганизации Амина Мохаммед Президент заверил, что наша страна всегда будет опорой для ООН. Нас объединяет желание ликвидавать неравнамернасть развития и нищету. И именно эти проблемы способствуют распространению терроризма и вынуждают людей брать в руки оружие.

Аляксандр Лукашэнка, Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь:

Я приветствую ваш приезд в Минск. Очень хорошо, что мы здесь собрались для того, чтобы обсудить, я уверен, основное направление деятельности всех стран Организации Объединенных Наций на ближайшую перспективу. Это как раз созвучно нашим Целям устойчивого развития – тот проект, ту программу, которую мы приняли на Генеральной ассамблее ООН. Именно это – наиважнейшее направление нашей деятельности. И вы, как представитель самого развивающегося континента, понимаете это более чем кто либо.

Мы твердо привержены этой идее, как и вы, потому что уверены в том, что причиной всех неурядиц, в том числе самой большой проблемы – терроризма, является именно неравномерное развитие. Мы придерживаемся той формулы, что дай человеку работу – он никогда не возьмет винтовку в руки. Уважаемая госпожа Амин, мы будем для вас, для всех нас, Организации Объединенных Наций надежной опорой. Вы в этом должны быть уверены.

Мы всей это программой нацелены на ликвидацию неравномерного развития, на ликвидацию бедности, на создание настоящего многополярного мира. И, может быть, наступит тот период времени, когда этот многополярный мир будет представлен не 3-5 государствами, а всеми государствами планеты, потому что каждый человек на планете имеет право быть в центре этого многополярного мира.