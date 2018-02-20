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Лукашенко: «Всё, что мы производим в Беларуси, все технологии, которыми мы обладаем, – всё это нужно для Алжира»

20 февраля 2018 18:19
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Новости Беларуси. Беларусь и Алжир намерены вывести сотрудничество на более высокий уровень. Об этом 20 февраля шла речь на встрече Александра Лукашенко с министром иностранных дел североафриканской страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Так, Беларусь готова по своим технологиям работать в Алжире в сельском хозяйстве и промышленности. При этом не просто поставлять продукцию, но и создавать там сборочные производства. Алжир – перспективный партнер, самая большая страна Африки. Наша техника и возможности строительных компаний могут здесь очень пригодиться.    

Анастасия Иванникова о новых возможностях.  

Лукашенко: «Всё, что мы производим в Беларуси, все технологии, которыми мы обладаем, – всё это нужно для Алжира»-1

  

Ясин Бумансур, студент факультета экономики и менеджмента Белорусского государственного экономчисекого университета:  
Здравствуйте. А можно мне, пожалуйста, пиццу.  

Уже не тоскуя по алжирскому кускусу, Ясин перед парами направляется подкрепиться в студенческий буфет. Сегодня на завтрак белорусская пицца.   

Лукашенко: «Всё, что мы производим в Беларуси, все технологии, которыми мы обладаем, – всё это нужно для Алжира»-4

  

22-летний второкурсник Белорусского экономического из портового алжирского города Оран обосновался в Минске уже почти как три года. В многодетной семье – на родине остались четверо братьев и сестер – он единственный, кто местному образованию предпочел белорусское. Мама-домохозяйка и папа-летчик поддержали сына и отправили познавать мир.  

Лукашенко: «Всё, что мы производим в Беларуси, все технологии, которыми мы обладаем, – всё это нужно для Алжира»-7

  

Ясин Бумансур:
Что мне нравится в Беларуси – это очень мирная страна. Минск – город очень чистый, спокойный. В свободное время? У меня есть машина, я люблю просто сесть, ехать и открывать новые города.  

Лукашенко: «Всё, что мы производим в Беларуси, все технологии, которыми мы обладаем, – всё это нужно для Алжира»-10

  

Будущий экономист с IT-профилем признается: после учебы скорее всего вернется в родные пенаты. Тем более, профессиональные удочки в Алжире он уже закидывал: на предприятиях дипломы из Беларуси ценят высоко.  

Лукашенко: «Всё, что мы производим в Беларуси, все технологии, которыми мы обладаем, – всё это нужно для Алжира»-13

  

Елена Петриченко, декан факультета экономики и менеджмента Белорусского государственного экономического университета:  
Опыт обучения алжирских студентов в нашем университете, наверное, первый. С точки зрения адаптации прошло достаточно успешно.  

Лукашенко: «Всё, что мы производим в Беларуси, все технологии, которыми мы обладаем, – всё это нужно для Алжира»-16

  

За 40 лет у нас подготовили почти 300 алжирских специалистов. В белорусских вузах учиться хотят. И это несмотря на то, что страна в Северной Африке добилась значительных успехов в сфере образования: 8 университетов и 700 профессионально-технических центров. В Беларуси рады и алжирским студентам, и высоким гостям. И если для гостя в Алжире всегда подготовлены финики и стакан молока (традиция такая), то у нас – искренний и теплый прием.  

Лукашенко: «Всё, что мы производим в Беларуси, все технологии, которыми мы обладаем, – всё это нужно для Алжира»-19

  

К сожалению, пока сотрудничество Беларуси и Алжира в сфере образования – одно из самых развитых направлений. Диалог в экономике пока слаб (здесь во многом повлияли мировые тенденции).  

Лукашенко: «Всё, что мы производим в Беларуси, все технологии, которыми мы обладаем, – всё это нужно для Алжира»-22

  

Взять, к примеру, 2015 год. Экспорт белорусских товаров значительно уменьшился. И связано это было с мерами по ограничению импорта, которые предприняло алжирское правительство из-за падения мировых цен на нефть.

Лукашенко: «Всё, что мы производим в Беларуси, все технологии, которыми мы обладаем, – всё это нужно для Алжира»-25

  

Как раз нефть и газ – основа экономики Алжира. Они дают 30 % ВВП, 60 % доходной части госбюджета и 95 % экспортной выручки. Но, не смотря ни на что, тот уровень отношений, который был между нашими странами, нужно восстановить.  

Лукашенко: «Всё, что мы производим в Беларуси, все технологии, которыми мы обладаем, – всё это нужно для Алжира»-28

  

Рассчитываю на то, что ваш визит даст серьёзный импульс развитию наших отношений. Лукашенко – министру иностранных дел Алжира  

Как бы то ни было, Алжир – партнер выгодный: самая большая страна Африки, которая граничит сразу с шестью государствами – это большие возможности. Уникальная благодаря своему климату (летом здесь бывает до +50°С в пустыне Сахара, а зимой идет снег) и природе (тут даже есть озеро, наполненное эквивалентом чернил).

Лукашенко: «Всё, что мы производим в Беларуси, все технологии, которыми мы обладаем, – всё это нужно для Алжира»-31

  

Здесь – только вдумайтесь! – 136 аэропортов. Есть метро (строили его российские и украинские специалисты). У белорусов тоже есть чему поучиться.  

Лукашенко: «Всё, что мы производим в Беларуси, все технологии, которыми мы обладаем, – всё это нужно для Алжира»-34

  

«Наши экономические отношения гораздо ниже тех, что мы могли бы иметь». Министр иностранных дел Алжира – Президенту Беларуси  

В развитии сотрудничества в военно-технической сфере Алжир очень заинтересован. К тому же Беларусь готова поставлять продовольственные товары: молочные продукты и зерно. А еще можем налаживать промышленное сотрудничество. Два года назад минский автомобильный гигант начал работу по созданию своего «островка» в Алжире. В 2011 году в этой стране было организовано сборочное производство наших тракторов (специально для Алжира они черного цвета). Правда, сейчас объемы упали.  

Лукашенко: «Всё, что мы производим в Беларуси, все технологии, которыми мы обладаем, – всё это нужно для Алжира»-37

  

Юрий Пототурко, заместитель генерального директора по маркетингу ОАО «Минский тракторный завод»:  
Планируем в этом году осуществить поставки запасных частей и возобновить производство тракторов.  

Пусть встречи на высшем уровне не такие частые, диалог между ведомствами налажен хорошо. Владимир Макей со своим коллегой в прошлый раз виделся в Нью-Йорке, где проходила сессия генассамблеи ООН.  

Лукашенко: «Всё, что мы производим в Беларуси, все технологии, которыми мы обладаем, – всё это нужно для Алжира»-40

  

За это время подготовили два соглашения. О безвизовом режиме для дипломатов и обладателей служебных паспортов. И о создании комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, причем возглавят ее лично два министра. До конца года в Алжире уже состоится первое заседание.  

Лукашенко: «Всё, что мы производим в Беларуси, все технологии, которыми мы обладаем, – всё это нужно для Алжира»-43

  

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:  
Господин министр очень детально проинформировал нас о той ситуации, которая складывается в регионе. Нам было очень интересно услышать точку зрения на происходящее в соседних странах.  

Лукашенко: «Всё, что мы производим в Беларуси, все технологии, которыми мы обладаем, – всё это нужно для Алжира»-46

  

В этом сезоне представители Алжира хотят принять участие в выставке «Белагро». В свою очередь белорусов ждут на своих сельскохозяйственных форумах. Одним словом, переговорный день получился насыщенным. Но самое главное – стороны намерены вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень. Активно участовать в этом будут и бизнес-круги.  

# Александр Лукашенко # Фотофакт # Международная политика # Анастасия Иванникова # Абделькадер Мессахель

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