Лукашенко: «Всё, что мы производим в Беларуси, все технологии, которыми мы обладаем, – всё это нужно для Алжира»

Новости Беларуси. Беларусь и Алжир намерены вывести сотрудничество на более высокий уровень. Об этом 20 февраля шла речь на встрече Александра Лукашенко с министром иностранных дел североафриканской страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, Беларусь готова по своим технологиям работать в Алжире в сельском хозяйстве и промышленности. При этом не просто поставлять продукцию, но и создавать там сборочные производства. Алжир – перспективный партнер, самая большая страна Африки. Наша техника и возможности строительных компаний могут здесь очень пригодиться. Анастасия Иванникова о новых возможностях.

Ясин Бумансур, студент факультета экономики и менеджмента Белорусского государственного экономчисекого университета:

Здравствуйте. А можно мне, пожалуйста, пиццу. Уже не тоскуя по алжирскому кускусу, Ясин перед парами направляется подкрепиться в студенческий буфет. Сегодня на завтрак белорусская пицца.

22-летний второкурсник Белорусского экономического из портового алжирского города Оран обосновался в Минске уже почти как три года. В многодетной семье – на родине остались четверо братьев и сестер – он единственный, кто местному образованию предпочел белорусское. Мама-домохозяйка и папа-летчик поддержали сына и отправили познавать мир.

Ясин Бумансур:

Что мне нравится в Беларуси – это очень мирная страна. Минск – город очень чистый, спокойный. В свободное время? У меня есть машина, я люблю просто сесть, ехать и открывать новые города.

Будущий экономист с IT-профилем признается: после учебы скорее всего вернется в родные пенаты. Тем более, профессиональные удочки в Алжире он уже закидывал: на предприятиях дипломы из Беларуси ценят высоко.

Елена Петриченко, декан факультета экономики и менеджмента Белорусского государственного экономического университета:

Опыт обучения алжирских студентов в нашем университете, наверное, первый. С точки зрения адаптации прошло достаточно успешно.

За 40 лет у нас подготовили почти 300 алжирских специалистов. В белорусских вузах учиться хотят. И это несмотря на то, что страна в Северной Африке добилась значительных успехов в сфере образования: 8 университетов и 700 профессионально-технических центров. В Беларуси рады и алжирским студентам, и высоким гостям. И если для гостя в Алжире всегда подготовлены финики и стакан молока (традиция такая), то у нас – искренний и теплый прием.

К сожалению, пока сотрудничество Беларуси и Алжира в сфере образования – одно из самых развитых направлений. Диалог в экономике пока слаб (здесь во многом повлияли мировые тенденции).

Взять, к примеру, 2015 год. Экспорт белорусских товаров значительно уменьшился. И связано это было с мерами по ограничению импорта, которые предприняло алжирское правительство из-за падения мировых цен на нефть.

Как раз нефть и газ – основа экономики Алжира. Они дают 30 % ВВП, 60 % доходной части госбюджета и 95 % экспортной выручки. Но, не смотря ни на что, тот уровень отношений, который был между нашими странами, нужно восстановить.

Рассчитываю на то, что ваш визит даст серьёзный импульс развитию наших отношений. Лукашенко – министру иностранных дел Алжира Как бы то ни было, Алжир – партнер выгодный: самая большая страна Африки, которая граничит сразу с шестью государствами – это большие возможности. Уникальная благодаря своему климату (летом здесь бывает до +50°С в пустыне Сахара, а зимой идет снег) и природе (тут даже есть озеро, наполненное эквивалентом чернил).

Здесь – только вдумайтесь! – 136 аэропортов. Есть метро (строили его российские и украинские специалисты). У белорусов тоже есть чему поучиться.

«Наши экономические отношения гораздо ниже тех, что мы могли бы иметь». Министр иностранных дел Алжира – Президенту Беларуси В развитии сотрудничества в военно-технической сфере Алжир очень заинтересован. К тому же Беларусь готова поставлять продовольственные товары: молочные продукты и зерно. А еще можем налаживать промышленное сотрудничество. Два года назад минский автомобильный гигант начал работу по созданию своего «островка» в Алжире. В 2011 году в этой стране было организовано сборочное производство наших тракторов (специально для Алжира они черного цвета). Правда, сейчас объемы упали.

Юрий Пототурко, заместитель генерального директора по маркетингу ОАО «Минский тракторный завод»:

Планируем в этом году осуществить поставки запасных частей и возобновить производство тракторов. Пусть встречи на высшем уровне не такие частые, диалог между ведомствами налажен хорошо. Владимир Макей со своим коллегой в прошлый раз виделся в Нью-Йорке, где проходила сессия генассамблеи ООН.

За это время подготовили два соглашения. О безвизовом режиме для дипломатов и обладателей служебных паспортов. И о создании комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, причем возглавят ее лично два министра. До конца года в Алжире уже состоится первое заседание.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Господин министр очень детально проинформировал нас о той ситуации, которая складывается в регионе. Нам было очень интересно услышать точку зрения на происходящее в соседних странах.