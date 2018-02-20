«Это были очень конкретные, предметные переговоры». О чём говорили Макей и министр иностранных дел Алжира

Новости Беларуси. 20 февраля в Министерстве иностранных дел обсудили перспективы отношений Беларуси и Алжира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, что главы дипломатических ведомств встречаются не впервые. По итогам уже проделанной ранее работы 20 февраля подписали два соглашения – о безвизовом режиме для обладателей дипломатических и служебных паспортов, а также о создании торгово-экономической комиссии. Причем возглавить ее два министра договорились лично.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Хотел обратить особое внимание на то, что это были очень конкретные, предметные переговоры. Мы обсуждали сегодня и наше взаимодействие в рамках различных международных организаций.

Господин министр очень детально проинформировал нас о ситуации, которая складывается в регионе. Нам было интересно услышать точку зрения на происходящее в соседних странах.

До конца года в Алжире состоится первое заседание комиссии. К этому моменту на основе достигнутых сегодня, 20 февраля, договоренностей стороны планируют подготовить дорожную карту сотрудничества.