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«Это были очень конкретные, предметные переговоры». О чём говорили Макей и министр иностранных дел Алжира

20 февраля 2018 14:04
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Новости Беларуси. 20 февраля в Министерстве иностранных дел обсудили перспективы отношений Беларуси и Алжира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Это были очень конкретные, предметные переговоры». О чём говорили Макей и министр иностранных дел Алжира-1

Отметим, что главы дипломатических ведомств встречаются не впервые. По итогам уже проделанной ранее работы 20 февраля подписали два соглашения – о безвизовом режиме для обладателей дипломатических и служебных паспортов, а также о создании торгово-экономической комиссии. Причем возглавить ее два министра договорились лично.  

«Это были очень конкретные, предметные переговоры». О чём говорили Макей и министр иностранных дел Алжира-4

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:  
Хотел обратить особое внимание на то, что это были очень конкретные, предметные переговоры. Мы обсуждали сегодня и наше взаимодействие в рамках различных международных организаций.  

Господин министр очень детально проинформировал нас о ситуации, которая складывается в регионе. Нам было интересно услышать точку зрения на происходящее в соседних странах.  

До конца года в Алжире состоится первое заседание комиссии. К этому моменту на основе достигнутых сегодня, 20 февраля, договоренностей стороны планируют подготовить дорожную карту сотрудничества.  

«Это были очень конкретные, предметные переговоры». О чём говорили Макей и министр иностранных дел Алжира-7

# Фотофакт # Владимир Макей # Международная политика

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