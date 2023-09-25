Почему белорусская повестка не сходит с языка в Польше? Анонс ток-шоу «По существу»

Из точек соприкосновения – только географические. Какую политику добрососедства проповедуют западные соседи? Почему белорусская повестка ложится в основу предвыборной гонки в Польше? Что на самом деле скрывается за миграционными упреками и где границы благоразумия?

Ответы на эти и другие острые вопросы прозвучат в эфире ток-шоу «По существу» на СТВ. В студию приглашены в том числе бежавшие от преследования граждане так называемой демократической Европы.

Присоединиться к разговору, задать вопрос или предложить тезис для обсуждения может каждый зритель. Для этого считывайте QR-код, который появится со стартом эфира на экране, и переходите в чат на платформе YouTube. Подключайтесь к единственному на отечественном телевидении ток-шоу в прямом эфире.