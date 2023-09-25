Премьер-министр Беларуси провёл переговоры с президентом Казахстана
Промышленная кооперация и укрепление торгово-экономических связей. Этим темам уделили особое внимание на встрече президента Казахстана с главами правительственных делегаций на международной выставке «ИННОПРОМ» в Астане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большой торговый дом белорусских товаров может появиться в Астане – Головченко.
Пользуясь случаем, Роман Головченко передал Касыму-Жомарту Токаеву теплые приветствия от Александра Лукашенко и приглашение посетить Беларусь накануне заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ. Беларусь и Казахстан активно и плодотворно сотрудничают, о чем свидетельствуют цифры: в 2021-м взаимный товарооборот превысил миллиардный рубеж. С тех пор показатели только растут.
Но и направлений для сотрудничества становится больше. Сейчас Казахстан взял курс на развитие обрабатывающей промышленности и нам есть что предложить партнерам. Например, помощь в обновлении парка машинно-тракторной техники. Об этом на двусторонней встрече говорили главы правительств двух стран.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Действующие совместные производственные мощности уже позволяют изготавливать в Казахстане до 10 тысяч тракторов и до тысячи комбайнов год. Рассчитываем на вашу дальнейшую поддержку этих проектов. В сегодняшних непростых условиях продолжаем развивать локализацию техники, в конце года планируем открыть полностью цех по производству кабин для тракторов мощностью 10 тысяч единиц в год. Будет создано около 100 рабочих мест. Имеются перспективы и по дальнейшему углублению локализации.
Выступая на пленарной сессии форума, глава белорусского правительства призвал партнеров активнее включаться в разработку проектов.