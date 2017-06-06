МИД Беларуси потребовал от литовского посла объяснений по поводу слов Дали Грибаускайте

Новости Беларуси. Посол Литвы в Беларуси 6 июня был вызван в МИД нашей страны в связи с высказываниями Грибаускайте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 июня президент Литовской республики в интервью местным СМИ предложила максимально укрепить восточные границы страны системами ПВО и