МИД Беларуси потребовал от литовского посла объяснений по поводу слов Дали Грибаускайте

Новости Беларуси. Посол Литвы в Беларуси 6 июня был вызван в МИД нашей страны в связи с высказываниями Грибаускайте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
5 июня президент Литовской республики в интервью местным СМИ предложила максимально укрепить восточные границы страны системами ПВО и
назвала (цитата) существование России и Беларуси главной угрозой для стран Балтии.
По мнению литовского лидера, милитаризация Калининградской области и белорусско-российские маневры «Запад-2017» бросают вызов безопасности региона.
6 июня белорусская сторона потребовала от литовского дипломата объяснений.
Особо было отмечено, что использованная президентом Литвы лексика, включая слова «агрессивные игры», является оскорблением для страны, ведущей миролюбивую политику и вносящей реальный и общепризнанный вклад в дело укрепления безопасности региона.