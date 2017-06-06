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МИД Беларуси потребовал от литовского посла объяснений по поводу слов Дали Грибаускайте

06 июня 2017 20:43
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Новости Беларуси. Посол Литвы в Беларуси 6 июня был вызван в МИД нашей страны в связи с высказываниями Грибаускайте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 июня президент Литовской республики в интервью местным СМИ предложила максимально укрепить восточные границы страны системами ПВО и

назвала (цитата) существование России и Беларуси главной угрозой для стран Балтии.

МИД Беларуси потребовал от литовского посла объяснений по поводу слов Дали Грибаускайте-1

По мнению литовского лидера, милитаризация Калининградской области и белорусско-российские маневры «Запад-2017» бросают вызов безопасности региона.

6 июня белорусская сторона потребовала от литовского дипломата объяснений.

Особо было отмечено, что использованная президентом Литвы лексика, включая слова «агрессивные игры», является оскорблением для страны, ведущей миролюбивую политику и вносящей реальный и общепризнанный вклад в дело укрепления безопасности региона.

# Фотофакт # Беларусь-Литва

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