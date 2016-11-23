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Заседание белорусско-австрийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет 23 ноября в Минске

23 ноября 2016 05:57
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Новости Беларуси. От здравоохранения до нефтехимической промышленности. У Беларуси и Австрии становится все больше точек соприкосновения.

О практической пользе партнерских отношений 23 ноября будут говорить в Минске. Здесь пройдет заседание белорусско-австрийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В рамках этой встречи запланированы и переговоры между деловыми кругами двух стран. В сферу интересов сторон входит самый широкий спектр взаимодействия: медицина, строительство, логистика, транспорт, пищевая промышленность и другие перспективные направления, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Австрия

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