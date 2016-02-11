Александр Лукашенко на коллегии Следственного комитета: Нам не нужна показуха

Новости Беларуси. Насколько эффективно работают правоохранители? По словам главы государства, ответ на этот вопрос надо искать в обществе. Александр Лукашенко на коллегии Следственного комитета посоветовал силовым структурам делать все необходимое для повышения своего имиджа у населения. А для этого необходимо ежедневно качественно выполнять свою работу. Президент также рекомендовал меньше опираться на статистику как на мерило результата. В целом разговор получился открытым и конструктивным. Затронуты темы борьбы с коррупцией, экономическими преступлениями, подготовки кадров.

Не прошло еще и пяти лет со дня создания Следственного комитета, но успехам этой структуры уже можно позавидовать. Указ о создании ведомства Президент подписал 12 сентября 2011-го. За это время расследован не один десяток громких дел, раскрытых преступлений стало больше, а ненайденных преступников – меньше. Об этом говорит даже официальная статистика. В 2015 году расследовано более 54 тысяч уголовных дел.

Обсудить итоги работы ведомства за прошлый год приехал Президент. Коллегия Следственного комитета собрала более сотни представителем СК, причем самого разного уровня. Сегодня это кажется невозможным, но в своё время были как сторонники, так и противники создания новой структуры. Первым слово — председателю Следственного комитета. Кто как не он знает, чем живет ведомство. На эту должность Иван Носкевич назначен был в конце прошлого года. 13 ноября его представили коллективу. В трудовой биографии Ивана Носкевича не один год работы в прокуратуре.

Александр Лукашенко:

Придя на самый верх сюда, каждый день вы получали информацию, анализировали ее. Что вас больше всего удивило? С чем вы больше всего не согласны? Какие недостатки, прежде всего, вы для себя выявили, которые нужно решать самому и, может быть, мне с вашей подачи?

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:

Я понимаю, что, что в настоящий момент экономическая ситуация в стране не до конца позволяет нам снять все проблемы по материальному обеспечению, а именно: по строительству и капитальному ремонту зданий Следственного комитета. Но, скажу честно, это, наверное, единственная проблема, которая меня гложет, и которой я буду уделять, конечно, неустанное внимание. То, что некоторые подразделения (их немного) расположены в таких достаточно неподобающих условиях. Хотя это все по силам. Я думаю, что за несколько ближайших лет мы эту проблему решим.

Что касается личного состава, поверьте, что эти 5 тысяч человек, которые являются сотрудниками Следственного комитета, — бесконечно преданные своему делу люди.

Александр Лукашенко:

Следователь должен иметь рабочее место, но не кабинет главное — это первое. Второе — надо сделать максимум для того, чтобы создать нормальные материальные условия, бытовые условия для работников.

К разговору подключились и руководители на местах. Положительные результаты в областях тоже отмечают.

На счету Следственного комитета — завершенные расследования далеко не по одному громкому делу, причем из года в год растет и количество дел, расследование по которым завершают в течение месяца. Сейчас — до 40%. Работают сотрудники СК совместно с МВД. Это кадры недавнего громкого дела. Пресекли деятельность преступной группы, которая похищала нефтепродукты. Топлива похищено на сумму свыше 1 млрд рублей. По подозрению уже задержаны 11 человек.

Впрочем, это далеко не все. Вспомнить, к примеру, нашумевшую историю с «Экомедсервисом». Когда девушка умерла после ринопластики. Тогда было установлено, что аппарат искусственной вентиляции легких в нарушение установленных требований давно не проходил проверку. Или еще один пример: недавнее хищение имущества на крупном машиностроительном холдинге. Работают сотрудники СК и на местах ЧП. Вспомнить хотя бы недавние трагедии в Борисове и Слуцке. Неисправность газового оборудования стала причиной гибели людей. И это ведь лишь несколько последних крупных дел. Вот только гонки за показателями в работе СК быть не должно. Все для людей.

Александр Лукашенко:

Статистика — это как результат уже работы. А так мы сейчас ведем диалоги, и все подумают, что главное — хорошо отчитаться. По Следственному комитету мне будут докладывать, сколько у вас убийств тяжелых (это очень важно), краж.

Главное будет — эффективность работы Следственного комитета. Чтобы оценить эффективность, мы на этот вопрос будем серьезно смотреть. Чтобы не цифры (это надо для анализа), которые там выводят… Первое — это реакция населения. Мы должны нравиться населению. Мы своим людям должны нравиться. А чем милиция может нравиться? Показать факты населению как результат реагирования на его жалобу. Поэтому разные критерии, и я прошу, чтобы вы это имели в виду. Нам не нужна показуха. Вы должны быть просто народными людьми. Подавляющее большинство здесь оттуда. Так почему мы должны предавать то, откуда мы вышли, вот этих бедолаг, которые на нас сегодня работают и приходят к нам с заявлением о помощи.

Обсуждение получилось действительно насыщенным. Высказаться мог каждый желающий. Что нужно сделать для повышения эффективности? Какие проблемы существуют сегодня, как в областях, так и в районах? И нужно ли оптимизировать структуру Следственного комитета? Сегодня это кажется невозможным, а ведь в свое время были как сторонники, так и противники создания новой структуры. Из года в год главное требование к ведомству остается: обратившимся к следователям людям нужно помочь, а не отмахнуться. Но в то же время допустить передачи в прокуратуру не до конца проверенных материалов нельзя.

Александр Лукашенко:

На практике же говорите, сколько уголовных дел возбудили правильно, сколько неправильно. И такой стиль работы придумали ведь не рядовые следователи, он спускался сверху ради какой-то, может быть, благополучной ведомственной статистики. Таких подходов нельзя допускать.

Уголовных дел должно быть столько, сколько совершено преступлений, а не сколько кому-то там лучше для положительной оценки. Не из этого надо исходить.

Задача у вас одна — каждое заявление в установленный срок должно быть рассмотрено, при наличии состава преступления нужно незамедлительно возбуждать уголовное дело, а затем его расследовать, собирать доказательства и искать виновных.

Конечно, нельзя впадать в другую крайность: органы дознания не должны пытаться передать следствию для принятия процессуальных решений не до конца проверенные материалы. Следствие — это не мусорка, куда можно принести разного рода документы, материалы, недоработанные, слабые и сбросить. Не для этого мы его создавали.

Как бы то ни было, все участники коллегии отмечают одно: с момента создания Следственного комитета в стране повысилось качество предварительного расследования. Это, несомненно, плюс для раскрываемости преступлений. Если в 2010-м на следователей и дознавателей МВД приходилось в среднем 80 уголовных дел, то в 2015-м на сотрудников СК — 45. Большая работа проведена и в сфере борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями. Вопрос Президент поднимал и во время недавней коллегии МВД.

Александр Лукашенко:

Основные усилия следует сосредоточить на выявлении и пресечении преступлений, подрывающих основы функционирования белорусской экономики, максимальном возмещении причиненного вреда. Но огульный подход здесь также недопустим. Нельзя допустить, чтобы правоохранители были препятствием для эффективной работы предприятий и улучшения инвестиционного климата. Мы уже приняли все меры для того, чтобы инспектор, идя по улице, не имел права зайти в ларек и по своей воле там начать его проверять, вытряхивать. Это же недопустимо, пока начальник не даст предписание. Главное — это экономика. Мы не должны в угоду каким-то показателям, даже громким делам удушить предпринимателя, который кормит страну. Это я прошу иметь в виду.

По-прежнему пристальное внимание должно уделяться борьбе с коррупцией. При расследовании таких уголовных дел необходим принципиальнейший подход не только в вопросах изобличения преступников, но и выявления и устранения предпосылок этого зла.

В сфере досудебного расследования у Беларуси свои успехи. Так, совсем скоро можем войти в одну из крупнейших сетей судебно-экспертных учреждений. На прошлой неделе Минск собрал за столом переговоров ведущих криминалистов Старого Света. Почти что мировых показателей достиг Следственный комитет в области раскрываемости тяжких преступлений. Практически 100%! Тем не менее работу нужно совершенствовать. К примеру, вырабатывать и внедрять в практику новые формы и методы расследования.

Александр Лукашенко:

Прежде всего не видно аналитической работы, управленческих, законодательных инициатив. А людей умных предостаточно. У вас массив информации огромнейший по многим направлениям жизнедеятельности нашего общества. Поэтому инициативы, хотя бы поднять вопрос как-то, как мы сегодня. Мы практически по двум-трем поручениям только что моим начинаем вторгаться в законотворчество, в законодательную базу нашего государства. И это хорошо. Но это вы должны в рабочем порядке постоянно инициировать.

С первых дней в качестве руководителя ведомства Иван Носкевич заявлял: одна из главных задач — оптимизация организационной структуры и работа с кадрами. Особенно с молодым поколением. Сегодня один из актуальных вопросов — подготовка специалистов. Пока их готовят на следственно-экспертном факультете Академии МВД. Сейчас обсуждается возможность открытия специализированного вуза Следственного комитета.

Александр Лукашенко:

Следователь от природы качествами должен обладать. Особенно интуицией. Он насквозь должен видеть человека, который сидит перед ним: преступник он или свидетель. Их надо искать везде, где только возможно, а потом уже доучивать. Пока так. Может, мы придем к тому, что мы где-то вот таких людей отыскав, создадим какую-то структуру. Мы над этим подумаем. И вопрос здесь не в том, что денег не хватает. Нет. Мы у кого-то эти функции заберем и вместе с функциями заберем деньги, заберем людей. Но давайте это серьезно изучим. Я, в принципе, не против, чтобы ведомство имело все у себя. Примерно так, как у нас МВД. Там замкнутая полностью структура. Я думаю, мы придем и к этому, но пока надо аккуратно выискивать этих людей. Не так много нам надо, и не так много у нас следователей, поэтому их надо искать везде, потому что это действительно особые люди.

В итоге за более чем два часа разговора далеко не одно принятое решение. Заявления рассматривать в установленный срок, внимание обеспечению экономической безопасности и борьбе с коррупцией, не забывать нужно о профилактике правонарушений. И главное — никакой погони за статистикой. На коллегии СК Президент смог послушать мнения всех тех, кто каждый день работает в Следственном комитете. За судьбой комитета Александр Лукашенко следит со дня создания. За такое внимание и подарок от ведомства.

Планы ведомства на будущий год не менее серьезные. Согласовать планируют новую структуру центрального аппарата СК. К примеру, создать намерены единое аналитическое подразделение или, к примеру, профильный отдел для расследования преступлений в области информационных технологий. Ведь с каждым годом их количество только растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.