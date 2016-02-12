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12 февраля на Кубе состоится историческая встреча Папы Римского и патриарха Кирилла

12 февраля 2016 05:19
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Новости Кубы. 12 февраля на Кубе состоится историческая встреча Папы Римского и патриарха Кирилла. Представители двух церквей обсудят проблемы гонений на христиан по всему миру, в том числе и в странах Ближнего Востока. Кроме того, будет затронута церковная ситуация в Украине. А по результатам беседы главы Римско-католической и Русской православной церквей выступят с совместной декларацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные акценты этой встречи и не только Евгений Горин обсудил с архиепископом, митрополитом Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Беларуси Тадеушем Кондрусевичем. Большое интервью смотрите в итоговой информационно-аналитической программе «Неделя» в воскресенье в 19.30.

# Церковь

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