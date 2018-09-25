Международный мир и безопасность. Глава МИД Беларуси примет участие в 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Тема нынешней ассамблеи звучит так: «Сделать ООН значимой для всех людей». За это не раз выступала и наша страна. В Нью-Йорке Беларусь представит глава МИД.

Приоритетными для нашей делегации являются вопросы поддержания международного мира и безопасности, связанные с устойчивым развитием, а также координация действий международного сообщества в борьбе с торговлей людьми. Эта инициатива была выдвинута в ООН в 2005 году Президентом Беларуси.

За время работы нынешней сессии ожидаются выступления около 90 лидеров государств, порядка 40 глав правительств и более 50 министров иностранных дел. Во время политических дебатов Китай и Россия планируют затронуть проблему односторонних санкций. США поднимет темы КНДР и Ирана. Не останется без внимания и сирийский вопрос.