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Международный мир и безопасность. Глава МИД Беларуси примет участие в 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

25 сентября 2018 07:53
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Новости США. 25 сентября состоятся общие дебаты высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема нынешней ассамблеи звучит так: «Сделать ООН значимой для всех людей». За это не раз выступала и наша страна. В Нью-Йорке Беларусь представит глава МИД.

Международный мир и безопасность. Глава МИД Беларуси примет участие в 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке-1

Приоритетными для нашей делегации являются вопросы поддержания международного мира и безопасности, связанные с устойчивым развитием, а также координация действий международного сообщества в борьбе с торговлей людьми. Эта инициатива была выдвинута в ООН в 2005 году Президентом Беларуси.

За время работы нынешней сессии ожидаются выступления около 90 лидеров государств, порядка 40 глав правительств и более 50 министров иностранных дел. Во время политических дебатов Китай и Россия планируют затронуть проблему односторонних санкций. США поднимет темы КНДР и Ирана. Не останется без внимания и сирийский вопрос.

# Международная политика # Фотофакт

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