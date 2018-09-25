Александр Лукашенко: «Мы должны закрыть границу, но не для порядочных людей, украинцев, а для бандитов»

Новости Беларуси. В Беларуси воссоздадут маневренные пограничные группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что это будут подразделения, которые в кратчайшие сроки смогут реагировать на внештатные ситуации на границе.

Речь об этом шла 24 сентября во Дворце Независимости. Александру Лукашенко предложили варианты реформирования пограничного ведомства. В частности, речь шла об увеличении численности личного состава за счет перераспределения силовых ведомств. В первую очередь, планируется усилить южные рубежи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Повышение численности бездумно не будет. Должна быть эффективность и отдача, если уж на то пошло. Ни такие мы богатые, немало у нас людей в погонах, а это требует бюджетных средств. Поэтому, еще раз подчеркиваю, там где надо, мы это сделаем.

Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу, но не для порядочных людей, украинцев, а для бандитов.

Глава государства подчеркнул, что механического увеличения количества военнослужащих не будет. Внесенные предложения по новой численности личного состава пограничного комитета Александр Лукашенко не поддержал. Президент дал поручение до конца года окончательно проработать этот вопрос.