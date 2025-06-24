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MWM: ввод «Орешника» в производство стал поворотным моментом

24 июня 2025 09:13
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MWM: ввод «Орешника» в производство стал поворотным моментом-0

Ракетный комплекс «Орешник» запущен в серийное производство, что стало важным шагом для российских ракетных войск, ранее ограниченных «Искандером-М» и межконтинентальными системами. Об этом пишет РИА Новости.

Особенности комплекса вызвали обеспокоенность на Западе после его первого применения в прошлом году. Президент России отметил, что «Орешник» – высокоточное неядерное оружие средней дальности, мощность которого при массовом применении может соперничать с ядерным ударом.

В ответ на поставки западного вооружения Россия применила этот комплекс в ударе по военной инфраструктуре Украины.

Фото: pixabay

# Международная политика

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