Меры по оптимизации деятельности участковых приняли в Минской области

Новости Минской области. Институт начальников административных участков планируют создать в Минской области. Эти сотрудники будут пресекать административные правонарушения, работать с обращениями юридических лиц, что существенно разгрузит участковых инспекторов милиции и поможет поднять имидж специалистов. Кстати, это не одна мера по оптимизации служебной деятельности участковых инспекторов, которых более 500 человек в области. Повысить статус милиционеров поможет и поощрение со стороны руководства области. Лучших милиционеров на днях наградили нагрудными знаками, а некоторым вручили ключи от служебных автомобилей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.



Олег Савостей, заместитель начальника УВД Мингорисполкома:

Мы освободили участковых инспекторов от несения службы в круглосуточном режиме следственно-оперативных групп, мы не поручаем проведение проверки по заявлениям о преступлениях, совершенных в условиях неочевидности, они не занимаются сегодня исполнением приговоров в отношении лиц, осужденных к аресту или лишению свободы. Эти принимаемые меры позволят приблизить нам участкового инспектора именно к населению.



Александр Клемата, старший участковый инспектор Мядельского РУВД:

Совершают правонарушения люди почти уже безнадежные, которые по несколько раз находились в тюрьме, потом люди эти спиваются, у них в семье есть дети, и потом, когда проводишь с этими людьми работу, эти люди становятся на путь исправления, и, в конце концов, забирают детей. Вот это приятно, чувствуешь плоды своей работы.



Евгений Бортолевич, участковый инспектор Инспекции по делам несовершеннолетних Узденского РУВД:

Когда несовершеннолетние ставятся на учет в Инспекцию, с ними проводятся определенная работа, определенный набор профилактических мероприятий. Несовершеннолетние вовлекаются в различные секции, кружки по интересам по местам учебы, занятий. Если несовершеннолетние не работают нигде, помогаем с трудоустройством.