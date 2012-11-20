Численность сотрудников Следственного комитета оптимизируют

Новости Беларуси. Численность сотрудников и структуру Следственного комитета Беларуси планируется оптимизировать. 20 ноября этот вопрос рассматривался в ходе рабочей встречи Президента Александра Лукашенко с председателем Следственного комитета Валентином Шаевым. В обсуждении принимали участие государственный секретарь Совета Безопасности, председатель КГБ и генпрокурор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Первые месяцы работы Следственного комитета показали необходимость некой корректировки численности и структуры этого комитета. Сразу хочу отметить положительное, то, что в данном случае речь идет о неком сокращении численности ранее определенной, пусть даже небольшой. А что касается структуры, то это, наверное, рабочий момент, и мы договаривались с вами, что в этом составе предлагаемую новую структуру Следственного комитета, если мы с этим согласимся, мы примем в ближайшее время, если в этом есть необходимость.

Еще раз хочу подчеркнуть. То, что мы оптимизируем, в том числе и численность, и структуру, и так далее, все средства, которые высвобождаются, должны остаться в подразделении. Будь то Комитет госбезопасности, прокуратура, Следственный комитет, не важно, или милиция, деньги должны остаться на развитие этой структуры и для повышения денежного довольствия сотрудников.

Главе государства доложили об основных направлениях оптимизации. В частности, создании межрайонных отделов Следственного комитета, более компактных структур подразделений с обеспечением в то же время задач по качественному и объективному расследованию уголовных дел.

Валентин Шаев, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:

На сегодняшний день действующая система Следственного комитета обеспечила качественное расследование уголовных дел, соблюдение прав и законных интересов граждан. Вместе с тем, уже Следственный комитет стал на ноги и необходимо пересмотреть вопросы о том, как оптимизировать его деятельность.