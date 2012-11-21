В Индии казнен последний «мумбайский»террорист

Новости Индии. В Индии казнили «мумбайского» террориста - единственного оставшегося в живых участника теракта, совершенного в 2008 году. Ранее суд признал боевика - гражданина Пакистана Мохаммеда Аджмал Касаба - виновным в разжигании войны, убийстве и совершении теракта. Президент Индии позднее отказал ему в помиловании.

В результате атаки террористов на ряд зданий в Мумбаи, включая несколько гостиниц и еврейский центр, погибли 165 человек, более 300 получили ранения. В боях с полицией были уничтожены все боевики, кроме Касаба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.