В Польше против главных лиц страны планировался теракт

Новости Польши. В Польше предотвращен теракт против главных лиц страны. Злоумышленник уже арестован. Им оказался 45-летний ученый-исследователь из Кракова, который имел свободный доступ к различным химикатам. Во время обысков у него дома были обнаружены запасы взрывчатых веществ, детали для изготовления самодельных бомб, различное оружие и более тысячи единиц боеприпасов.

Задержанный дал признательные показания. Он готовился взорвать здание сейма. По его плану, в момент нападения там должны были находится президент, премьер-министр и депутаты.

По данным местных СМИ, организатор теракта не состоит в какой-либо партии, но придерживается антигосударственных и антисемитских взглядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.