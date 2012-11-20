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В Польше против главных лиц страны планировался теракт

20 ноября 2012 14:19
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Новости Польши. В Польше предотвращен теракт против главных лиц страны. Злоумышленник уже арестован. Им оказался  45-летний ученый-исследователь из Кракова, который имел свободный доступ к различным химикатам. Во время обысков у него дома были обнаружены запасы взрывчатых веществ, детали для изготовления самодельных бомб, различное оружие и более тысячи  единиц боеприпасов.

Задержанный дал признательные показания. Он готовился взорвать здание сейма.  По его плану, в момент нападения там должны были находится президент, премьер-министр и депутаты.

По данным местных СМИ, организатор теракта не состоит в какой-либо партии, но придерживается антигосударственных и антисемитских взглядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Криминал # Фотофакт # Покушение

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