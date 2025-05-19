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Настя Кравченко выступит на «Интервидении» от Беларуси

19 мая 2025 11:31
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Настя Кравченко представит Республику Беларусь на международном конкурсе «Интервидение» в сентябре 2025 года.

Насте Кравченко двадцать один год. В копилке артистки есть многочисленные награды, кроме того, певица активно ведет социальные сети, где у нее миллионы подписчиков.

Уже известно, что Российскую Федерацию на конкурсе будет представлять Ярослав Дронов, который выступает под псевдонимом Shaman.

Указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение» в феврале 2025 года подписал российский президент Владимир Путин. Свое участие уже подтвердили около двадцати стран, в том числе все государства, входящие в БРИКС.

Финал «Интервидения» состоится 20 сентября 2025 года. 

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