Массовые беспорядки в Москве. Победа «Единой России» не дает покоя оппозиции. На улицы вышли «Наши» и «Сталь»

Многотысячные митинги нарушили спокойствие российского мегаполиса и заставили власти привести правоохранителей в состояние повышенной готовности. И, по последним данным, 6 декабря вечером на Триумфальной площади в Москве за участие в несанкционированной акции задержаны более 100 человек. Как заявили в МВД России, это люди, которые пытались перекрыть движение автотранспорта и не выполняли законные требования сотрудников полиции. За развитием событий следит корреспондент СТВ Алеся Высоцкая.

Стоит признать, что победа «Единой России» была предсказуема, равно, как и действия оппозиции. Пока сторонники «единороссов» праздновали победу, на московских улицах противники яро выражали свое недовольство. Причем у них было и разрешение на митинг, и полиция вела себя спокойно, пока толпа не стала вести себя агрессивно, пытаясь прорвать полицейское оцепление и начать движение по спонтанному маршруту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центр Москвы был полностью парализован. Оцепление не снимали несколько часов. И полиции приходилось действовать жестко.

Уже вчера к ночи полиция задержала около 300 участников самого массового оппозиционного митинга в Москве за последние годы.

Леонид Поляков, заведующий кафедрой общей политологии Высшей школы экономики:

Идея очень простая – задача в том, чтобы создать картинку, еще до самих выборов создать ощущение, что выборов не будет, а будет тотальная, массовая фальсификация в пользу партии власти. Поэтому независимо от того, какие результаты показали партии, участвовавшие в выборах, все равно были запланированы митинги.

Сегодня же появилась информация, что для поддержания общественного порядка в Москву направляются внутренние войска. В ГУВД Москвы заявили, что все нарушения порядка будут жестко пресекаться.

И сегодня суды Москвы начали рассматривать дела. Одному из задержанных уже дали 15 суток ареста. Таким образом, суд признал оппозиционера виновным в «неповиновении законному распоряжению представителя власти».

В противовес протестующим на улицы Москвы вышли и тысячи активистов - молодёжных движений «Наши» и «Сталь». На Манежной площади, чтобы поддержать победившую на парламентских выборах «Единую Россию» собралась молодежь более чем из 30 регионов страны. Осуждая беспорядки, которые устроила оппозиция, они заявили, что не допустят, чтобы такие провокаторы ставили под сомнение выбор большинства россиян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алеся Высоцкая и Ольга Коршун, телекомпания СТВ.