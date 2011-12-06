Сергей Мартынов, министр иностранных дел Беларуси: Кризис в Европе говорит о кризисе нашей организации - ОБСЕ

Новости Беларуси. ОБСЕ нужно реформировать. С такой инициативой выступила белорусская делегация на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В Вильнюс на форум министров иностранных дел прибыли около сорока глав внешнеполитических ведомств. Беларусь представил Сергей Мартынов.

Министр иностранных дел Беларуси заявил, что ОБСЕ столкнулась с кризисом эффективности. Организация не справляется с современными вызовами и угрозами. При этом, по словам Сергея Мартынова, на протяжении последних лет предложения Беларуси по модернизации ОБСЕ блокируются. В частности, Беларусь предлагает разработать универсальные стандарты проведения, оценки выборов и наблюдения за ними, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Наша делегация весьма откровенно показала, какие вещи нас не устраивают в работе ОБСЕ. Мы подчеркнули, что в ситуации сегодняшнего дня, когда Европа охвачена, фактически, множественными кризисами (кризис финансово-экономический, долговой, который фактически угрожает всем основам стабильности, известной, хваленой, европейской стабильности, это говорит о кризисе нашей организации - ОБСЕ). Мы обо всем этом вынуждено были честно и открыто сказать и вновь призвать, во-первых, к реализму, во-вторых, чтобы организация действовала на основе слаженности и совместных действий, а не на основе поучения, понукания, диктата, санкций и так далее.

Позицию Беларуси поддержали страны-участницы ОДКБ. В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «сложившаяся механика» ОБСЕ дает сбои. По мнению российской делегации, без глубокой реформы организация скоро станет бесполезной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках саммита в Вильнюсе состоялся и ряд двусторонних встреч. Глава внешнеполитического ведомства Беларуси встретился с коллегой из Финляндии. Министры иностранных дел обсудили развитие отношений между нашими странами. Динамику сотрудничеству должно придать открытие белорусского посольства, которое начало работать вчера в Хельсинки.