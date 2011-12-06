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  • Сергей Лавров, министр иностранных дел России: Нашим западным партнерам удобно сохранять «рыхлость» ОБСЕ и стараться ею манипулировать. У ОБСЕ нет легального статуса

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: Нашим западным партнерам удобно сохранять «рыхлость» ОБСЕ и стараться ею манипулировать. У ОБСЕ нет легального статуса

06 декабря 2011 17:34
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Об этом сообщил Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, в эфире программы Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:
У нас не только с нашими белорусскими друзьями согласованные позиции. Это позиция практически всех стран ОДКБ и ряда стран СНГ, которые в ОДКБ не входят. У нас есть пакет предложений по реформе, внесенный достаточно давно, года три назад. Это и проект Устава ОБСЕ, потому что нельзя называть ОБСЕ – организацией, когда у нее нет легального статуса, юридического, в международно-правовом смысле. Такие, собственно говоря, недоработки  - налицо. И все это понимают. Но некоторым нашим партнерам, западным, прежде всего, удобно сохранять такую рыхлость этой организации и стараться ею манипулировать.

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