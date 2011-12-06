Официальный Исламабад в срочном порядке отзывает на родину своих послов во многих странах мира для консультаций

Новости Пакистана. Экстренное совещание правительство Пакистана проводит из-за конфликта, возникшего между исламской республикой и США.

Отношения ухудшились в мае после убийства Усамы бен Ладена и еще больше обострились после недавнего авиаудара НАТО, в результате которого погибли пакистанские пограничники.

Официальный Исламабад уже заявил, что намерен кардинально пересмотреть отношения с Америкой и их союзниками по блоку НАТО. Кроме того, правительство Пакистана потребовало от штатов освободить авиабазу Шамси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.