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Официальный Исламабад в срочном порядке отзывает на родину своих послов во многих странах мира для консультаций

06 декабря 2011 10:24
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Новости Пакистана. Экстренное совещание правительство Пакистана проводит из-за конфликта, возникшего между исламской республикой и США.

Отношения ухудшились в мае после убийства Усамы бен Ладена и еще больше обострились после недавнего авиаудара НАТО, в результате которого погибли пакистанские пограничники.

Официальный Исламабад уже заявил, что намерен кардинально пересмотреть отношения с Америкой и их союзниками по блоку НАТО. Кроме того, правительство Пакистана потребовало от штатов освободить авиабазу Шамси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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