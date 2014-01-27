Массовые беспорядки охватили 10 регионов Украины, тревогу бьют уже даже экологи

Новости Украины. Внимание мировых СМИ по-прежнему приковано к Украине. Погромы, баррикады, сотни пострадавших, перспектива введения чрезвычайного положения. Ситуация в стране накаляется с каждым днем. И если сразу отголоски политического конфликта касались только самих майдановцев, то теперь невольными «заложниками» ситуации все чаще становятся простые люди. В спальных районах пока все более-менее спокойно, а в центре разворачиваются буквально боевые действия. А ведь это центр деловой жизни, куда каждый день на работу съезжаются тысячи людей. Бьют тревогу даже экологи: уровень вредных веществ в воздухе от сожженных автомобильных шин в центре Киева превышен в разы. Беспорядки с каждым днем охватывают все больше городов страны.

Привычные слова о том, что ситуация в Киеве по-прежнему остается в центре внимания мировых СМИ, с каждым днем становится все менее информативной. Зритель привыкает, а между тем в городе, разделенном баррикадами, в кадр все чаще попадают те события, к которым простому киевлянину привыкнуть не удастся никогда.

Наиболее яркий пример этого – кадр, показанный 27 января большинством каналов. В эпицентре противостояния жители одного из домов на Грушевского вывесили плакат-напоминание о том, что в Киеве, Черкассах, Днепропетровске живут люди, о чем те, кто вовлечен в политическую борьбу, кажется, забыли.

Начиная с прошлой недели, когда по стране прокатилась очередная волна беспорядков, из Украины практически ежедневно приходят сообщения о захвате госучреждений. Накануне этот список пополнился и Министерством юстиции. Штурм начался после полуночи. В столь поздний час на рабочем месте никого не было кроме двух охранников. А потому погромщикам практически без труда удалось установить здесь свои порядки. Они принялись бить стекла, выламывать решетки на окнах и ломать двери.

Не смог убедить радикалов освободить Минюст даже один из лидеров оппозиции – Виталий Кличко. Его просто не стали слушать. Уже не в первый раз активисты Майдана решили действовать по своему собственному сценарию.

Елена Лукаш, министр юстиции Украины:

Если здание Министерства юстиции не будет освобождено мгновенно, я буду вынуждена обратиться к своим коллегам, членам Совета национальной безопасности и обороны, с требованием обсудить введение чрезвычайного положения в государстве.

Разблокировали Минюст митингующие лишь во второй половине дня. При этом импровизированный каток, который радикалы устроили перед входом в здание Министерства, чтобы помешать возможным действиям правоохранителей, весь день представлял вполне реальную опасность для обычных прохожих, которым не посчастливилось идти по этой улице.

Также протестующие долгое время блокировали выход с ближайшей к Министерству станции метрополитена, что создало дополнительные неудобства даже для далеких от политики киевлян.

27 января стало известно и об освобождении Министерства энергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем не менее протестующие продолжают удерживать ставшую уже известной на весь мир из-за ожесточенных столкновений улицу Грушевского, жителям которой помимо политических неурядиц все эти дни грозили и гораздо более очевидные опасности. Из-за постоянного сжигания шин резко ухудшилась экологическая обстановка в районе. Люди с ослабленным здоровьем, пожилые, родители маленьких детей не раз жаловались на последствия слишком жарких споров между сторонами конфликта в виде копоти, едкого дыма и удушающей гари.

Но если ранее бунтовали в основном в Киеве, то теперь география расширилась, неспокойно стало и в других украинских городах. Беспорядками охвачены уже 10 регионов страны. Так, во время противостояния демонстрантов и милиции в Днепропетровске у стен областной госадминистрации были ранены более 20 участников акции и примерно столько же правоохранителей.

Стоит отметить, что в большинстве городов на востоке и юге Украины стычки проходили по совершенно другому сценарию, нежели в Киеве. Для того, чтобы защитить мир и спокойствие в своих домах, на своих улицах, на них на помощь милиции выходили обычные граждане, защищающие не столько свои партийные или общественные приоритеты, сколько возможность спокойно жить для себя и своих близких. Потому что жить, то есть без страха идти на работу, за детьми в школу или за покупками в магазин, сегодня получается в Украине далеко не у всех. И об этом стоило бы помнить завтра тем кто, в Верховной Раде будет рассматривать вопросы по выходу страны из политического кризиса.