По поручению Президента Беларуси приведены в высшую степень боевой готовности ряд соединений и воинских частей ВВС и войск ПВО

Новости Беларуси. Масштабы проверки боевой готовности Вооруженных Сил расширяются. Сегодня по поручению главы государства приведены в высшую степень боевой готовности ряд соединений и воинских частей ВВС и войск ПВО.

Проверка боеготовности белорусской армии началась неделю назад по распоряжению Президента. Основная задача – определить способность командования управлять воинскими частями и подразделениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Зась, заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь:

Две основные задачи поставлены. Первая – произвести расточение авиации на запасные аэродромы. Что это значит? Не секрет, что у нас четыре авиационные базы, четыре аэродрома действующих. Еще содержится ряд аэродромов именно для расточения авиации. Сейчас получена задача командующим произвести из четырех баз три базы, часть авиации рассредоточить на другие запасные аэродромы. И вторая задача – это нарастить дежурные силы противовоздушной обороны за счет сил немедленного реагирования.