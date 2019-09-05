Мартин Сайдик: «Все эти перемирия связаны с Минском. Минск – это то место, о котором сразу все думают»

Новости Беларуси. Важная дата в международной дипломатии: ровно пять лет назад был подписан минский протокол, который стал программным документом переговорного процесса по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пять лет в надежде на мир и завершение конфликта. За это время Минск стал символом миротворческих переговоров. Сегодня, как и пять лет назад, минские договоренности направлены на прекращение огня на востоке Украины.

Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе:

Все эти перемирия связаны с Минском. Минск – это то место, о котором сразу все думают. Здесь, думаю, есть очень важная роль господина Президента Лукашенко.

Переговоры пятилетней давности, по сути, стали отправной точкой и даже фундаментом для другой исторической встречи – диалога «нормандской четверки» в феврале 2015 года в Минске. За 17-часовым марафоном во Дворце Независимости наблюдал весь мир.

Белорусская столица после этого стала постоянной площадкой для мирных переговоров. Регулярно здесь проходят встречи трехсторонней контактной группы. Хлебное, пасхальное, школьное перемирия – эта лексика родом из Минска. Приверженность минским договоренностям недавно подтвердил и новый президент Украины Владимир Зеленский.

Петр Петровский, политолог:

Последние инициативы украинского и российского руководства демонстрируют востребованность минской площадки. Сегодня имеется международный консенсус, что данный формат является единственным действенным. Более того, данный формат и данные соглашения утверждены Советом безопасности Организации Объединенных Наций, что является международным документом, и альтернативы им не может быть никакой.

О более решительном настрое новой власти южных соседей могут говорить и определенные успехи – с 21 июля стороны конфликта согласовали бессрочное перемирие. Спустя месяц спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик назвал это перемирие самым действенным за все время переговоров. В ближайшие дни ожидается обмен с российской стороной пленными в формате 35 на 35.