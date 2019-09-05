Исполнилось 5 лет со дня подписания Минских соглашений

Новости Беларуси. Пять лет со дня подписания Минского протокола и полная приверженность Минским соглашениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 сентября в столице вспомнили знаковую дату и подвели итоги работы трёхсторонней контактной группы.

Число жертв среди гражданского населения на востоке Украины остаётся самым низким с начала конфликта. В этом есть заслуга и заключённого 21 июля перемирия. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.