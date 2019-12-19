Мартин Сайдик рассказал об итогах заседания Трёхсторонней контактной группы в Минске

Новости Беларуси. Сторонам конфликта в Украине предстоит сделать еще некоторые взаимные шаги перед обменом пленными. Об этом было заявлено на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как было отмечено, дискуссии прошли с учетом рекомендаций, отраженных в совместно согласованных итогах парижского саммита. Напомним, лидеры «нормандской четверки» призвали Трехстороннюю контактную группу обеспечить обмен пленными по формуле «всех на всех» уже до конца декабря. Зеленский на встрече «нормандской четвёрки»: «Важно договориться о конкретных шагах и сроках выполнения этих договоренностей» Как заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, такая договоренность может быть достигнута в ближайшие дни. Контактная группа продолжит работу в этом направлении.

Мартин Сайдик, специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе:

Стороны очень основательно обсуждали и вопрос обмена удерживаемыми. Они приложили существенные усилия, чтобы способствовать освобождению и обмену лицами, удерживаемых в связи с конфликтом, до конца года. Тем самым – воплотить в жизнь решения «нормандского саммита» по этому вопросу. Некоторые шаги еще предстоит сделать, чтобы на самом деле реализовать эти ожидания.