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Мартин Сайдик рассказал об итогах заседания Трёхсторонней контактной группы в Минске

19 декабря 2019 08:26
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Новости Беларуси. Сторонам конфликта в Украине предстоит сделать еще некоторые взаимные шаги перед обменом пленными. Об этом было заявлено на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мартин Сайдик рассказал об итогах заседания Трёхсторонней контактной группы в Минске-1

Как было отмечено, дискуссии прошли с учетом рекомендаций, отраженных в совместно согласованных итогах парижского саммита. Напомним, лидеры «нормандской четверки» призвали Трехстороннюю контактную группу обеспечить обмен пленными по формуле «всех на всех» уже до конца декабря.

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Как заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, такая договоренность может быть достигнута в ближайшие дни. Контактная группа продолжит работу в этом направлении.

Мартин Сайдик рассказал об итогах заседания Трёхсторонней контактной группы в Минске-4

Мартин Сайдик, специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе:
Стороны очень основательно обсуждали и вопрос обмена удерживаемыми. Они приложили существенные усилия, чтобы способствовать освобождению и обмену лицами, удерживаемых в связи с конфликтом, до конца года. Тем самым – воплотить в жизнь решения «нормандского саммита» по этому вопросу.

Некоторые шаги еще предстоит сделать, чтобы на самом деле реализовать эти ожидания.

Мартин Сайдик рассказал об итогах заседания Трёхсторонней контактной группы в Минске-7

Прошедшая встреча стала последней в 2019 году. Свою работу в Трехсторонней контактной группе завершает Мартин Сайдик. Спецпредставитель ОБСЕ вошел в состав группы в 2015 году, сменив в ней Хайди Тальявини. Следующее заседание Контактной группы запланировано на 16 января.

# Международная политика # Мартин Сайдик # Фотофакт

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