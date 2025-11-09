Чем российский мультфильм «Маша и медведь» напугал Киев? Мнения

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. Санкционный бумеранг возвращается. Брюссель целился по Москве и Минску, но рикошетом ударило по Варшаве, Берлину и Парижу. Как же так получилось? Об этом и не только говорим в студии.

Игорь Позняк, ведущий:

Объект для санкционного прессинга на днях Киев усмотрел в российском мультфильме «Маша и медведь». Оказывается, он уж слишком популярен среди украинских детей. А потому предлагается его запретить. Как в Европе уже запрещали пьесы Чехова, музыку Чайковского, «Тургеневский дуб». И даже русские кошки, ну, вы помните, попадали под санкции. Ну а теперь еще и мультяшные герои – иллюстрация чудовищной угрозы с Востока, которой так одержима европолитика и к ним примкнувшие. И в этой войне, похоже, все средства хороши. Так чем мультфильм про Машу и Медведя так напугал Киев?

Юлия Абухович, экономический аналитик:

Слишком добрый. Учит детей и взрослых, которые любят этот мультик, что можно жить дружно, можно везде находить в любых ситуациях выход, можно смеяться от души и не думать о том, что где-то что-то страшное есть. Такого допустить в Украине сегодня нельзя.

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова:

Во-первых, русский медведь. Во-вторых, Маша, одетая в традиционный русский наряд. А в-третьих, что, наверное, сильнее всего пугает украинских пропагандистов, это нормальная жизнь. Это дети, которые играют с медведями, смеются, радуются жизни. Почему? Да, потому что нет того ужаса, который сейчас находится в Украине. И это контраст. Контраст, который будет заставлять не столько украинских детей, сколько их родителей задуматься о том, что же происходит вокруг.

Игорь Позняк:

Дэвид, скажите, казалось бы, безобидный детский мультик. Так что же получается, что вот это тоже элемент санкционного давления, это тоже оружие, это тоже объект, по которому можно прицельно стрелять, ожидая жертвы?