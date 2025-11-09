Чем российский мультфильм «Маша и медведь» напугал Киев? Мнения
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Санкционный бумеранг возвращается. Брюссель целился по Москве и Минску, но рикошетом ударило по Варшаве, Берлину и Парижу. Как же так получилось? Об этом и не только говорим в студии.
Игорь Позняк, ведущий:
Объект для санкционного прессинга на днях Киев усмотрел в российском мультфильме «Маша и медведь». Оказывается, он уж слишком популярен среди украинских детей. А потому предлагается его запретить. Как в Европе уже запрещали пьесы Чехова, музыку Чайковского, «Тургеневский дуб». И даже русские кошки, ну, вы помните, попадали под санкции. Ну а теперь еще и мультяшные герои – иллюстрация чудовищной угрозы с Востока, которой так одержима европолитика и к ним примкнувшие. И в этой войне, похоже, все средства хороши.
Так чем мультфильм про Машу и Медведя так напугал Киев?
Юлия Абухович, экономический аналитик:
Слишком добрый. Учит детей и взрослых, которые любят этот мультик, что можно жить дружно, можно везде находить в любых ситуациях выход, можно смеяться от души и не думать о том, что где-то что-то страшное есть. Такого допустить в Украине сегодня нельзя.
Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова:
Во-первых, русский медведь. Во-вторых, Маша, одетая в традиционный русский наряд. А в-третьих, что, наверное, сильнее всего пугает украинских пропагандистов, это нормальная жизнь. Это дети, которые играют с медведями, смеются, радуются жизни. Почему? Да, потому что нет того ужаса, который сейчас находится в Украине. И это контраст. Контраст, который будет заставлять не столько украинских детей, сколько их родителей задуматься о том, что же происходит вокруг.
Игорь Позняк:
Дэвид, скажите, казалось бы, безобидный детский мультик. Так что же получается, что вот это тоже элемент санкционного давления, это тоже оружие, это тоже объект, по которому можно прицельно стрелять, ожидая жертвы?
Дэвид Тертри, кандидат политических наук, доцент Католического института высших исследований, директор Центра по изучению стран БРИКС:
Во-первых, надо сказать, что здесь Киев, как часто, не оригинален. Потому что, я помню, уже несколько лет назад такое предложение было в Великобритании. Хотели тоже запретить «Маша и медведь». И здесь надо сказать, что это один из редких культурных продуктов, который могут смотреть западные зрители и тем более западная молодежь. И, конечно, такой успех некоторым политикам и на Западе, и в Украине сильно мешает.