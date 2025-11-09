Европа из-за санкций теряет 60 млн евро каждый час

Игорь Позняк, ведущий: Убытки стран Евросоюза из-за санкционной политики составили более 2,5 триллиона евро. Причем дотошные эксперты подсчитали даже, сколько будет в час. Цифра тоже колоссальная – 60 миллионов евро каждый час. Юлия Константиновна, неужели в Брюсселе не готовы сопоставить политические решения и экономический эффект?

Юлия Абухович, экономический аналитик:

Мы живем в страшное время, когда экономика не первична. Для Республики Беларусь, для Российской Федерации, наш Президент всегда заявляет, что экономика – база, экономика в основе всего. Без развития экономики не будет ничего. Здесь обратная ситуация. Прежде всего политика. А экономика никого не волнует. Она не волнует власть, держащих финансовые кошельки, если мы хотим их так называть, но простые люди, люди, которые потеряли связи, потеряли бизнес, люди, которые потеряли практически все, что у них было... Они живут в нищете и с радостью вспоминают те моменты, когда не было никаких санкций. Вот это страшный вопрос, когда не думают о том, что будет с этим народом. Эти, кто сейчас у власти, они уйдут. А сколько из этого будет выходить народ?