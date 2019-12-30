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Макей об отношениях Беларуси и США: «Может быть, даже и в следующем году нам удастся обменяться послами»

30 декабря 2019 14:26
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О внешней политике Беларуси говорили в фильме «Наш 2019-ый».

Ольга Коршун, СТВ:
США. В этом году с ними значительно активизировался диалог и Беларусь сняла ограничение на количество американских дипломатов в нашей стране. Как нам расценивать этот сигнал?

Макей об отношениях Беларуси и США: «Может быть, даже и в следующем году нам удастся обменяться послами»-1

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Мы заинтересованы в том, чтобы развивать политические контакты, в этом году состоялись ряд визитов высокопоставленных представителей администрации президента США и Государственного департамента США в Беларусь, ряд наших визитов высокого уровня состоялся в США. Есть понимание относительно того, что этот диалог должен быть продолжен. Я думаю, может быть, даже и в следующем году нам удастся обменяться и послами. Поэтому всё идёт, скажем так, по восходящей.

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# Беларусь-США # Владимир Макей

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